Erst kürzlich schockierten Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jenny Lange mit Trennungs-News. Insider sprechen jetzt allerdings schon wieder von einem möglichen Liebes-Comeback.

Hat das Bachelor-Paar doch noch eine Chance?

Andrej Mangold & Jenny Lange wieder ein Paar?

Via Instagram verkündete Jenny Lange die Trennung zwischen ihr und Ex-Bachelor Andrej Mangold und bestätigte damit, was Fans der beiden schon länger vermutet hatten. Bereits kurz nach ihrer Teilnahmen in der Reality-Show “Sommerhaus der Stars” wurden Gerüchte laut, dass sich Jenny und Andrej getrennt haben. Ob der Stress der Show und der öffentliche Druck, dem sie nach Ausstrahlung der Sendung standhalten mussten, schuld an ihrer Trennung ist, ist nicht bekannt. Fans sprechen jedenfalls vom “Sommerhaus der Stars”-Fluch. Doch wie ein Insider nun gegenüber Closer verraten hat, könnte es ein Liebes-Comeback zwischen den beiden geben.

Gibt es eine zweite Chance?

Ein Freund des Pärchens plauderte nun offenbar aus, dass er sich schon vorstellen könne, dass die beiden wieder zusammenkommen. “Man soll niemals nie sagen.”, so die anonyme Quelle. Außerdem enthüllte er den scheinbar wahren Grund der Trennung. Andrej und Jenny hätten aktuell unterschiedliche Zukunftspläne. Denn während sich der 33-Jährige bereits Kinder wünsche, denke Jenny zurzeit eher noch an eine internationale Model-Karriere und ans Reisen. Gibt es eventuell doch noch eine Chance für das Paar? Wir werden sehen…