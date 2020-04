Die Zeit nach einer Trennung kann sehr schmerzvoll sein. Man fühlt sich einsam und verletzt. Sich mit einem Film abzulenken, kann da oft wahre Wunder wirken.

Wir haben euch deshalb fünf Filme herausgesucht, die sich nach einer Trennung perfekt dazu eignen, um wieder jede Menge Energie zu tanken und sich abzulenken.

Die Schadenfreundinnen

Dieser Film wird euch garantiert gefallen und euch nach dem Liebes-Aus wieder zum Lachen bringen. Hier wird die Geschichte dreier Frauen erzählt, die alle auf denselben Typen hereinfallen. Zunächst wissen sie noch nichts voneinander, als sie sich jedoch schließlich durch Zufall über den Weg laufen, beschließen sie, sich an dem Playboy zu rächen. Ein Film, mit starker weiblicher Besetzung und einem Ende, bei dem der Mann für seine Untreue die Rechnung serviert bekommt. Klingt doch nach einer traumhaften Vorstellung, oder? 😉

Verfügbar bei Netflix

How To Be Single

Es passt wie die Faust aufs Auge. Um euch auf das Leben als frischer Single vorzubereiten, könnt ihr euch diese Komödie mit “Pitch Perfect”-Star Rebel Wilson anschauen. Darin geht es um die frisch getrennte Alice, die von ihrer abenteuerlustigen Arbeitskollegen einen Einblick in das aufregende und abwechslungsreiche Leben als Single bekommt. Falls ihr nach der Trennung nun also noch etwas ziellos durch den Alltag taumelt, solltet ihr euch “How To Be Single” auf keinen Fall entgehen lassen.

Verfügbar bei Amazon Prime

Manhattan Queen

Zugegeben, in dieser Komödie geht es zwar nicht per se um eine Trennung, dennoch punktet der Film durch ganz viel Frauenpower. Denn wie “Manhattan Queen” zeigt, sind keine Träume zu groß, um sie zu erreichen. Jennifer Lopez ist in dem Film als Maya Davilla zu sehen, die sich trotz ihrer nicht abgeschlossenen Schulausbildung zu einer erfolgreichen Businessfrau im Marketing entwickelt. Der Film ist unglaublich motivierend und wird euch garantiert dabei helfen aufgeschobene Projekte endlich umzusetzen.

I Feel Pretty

Dieser Film strotzt nur so von positiven Botschaften und stärkenden Storylines. Amy Schumer porträtiert dabei die zurückhaltende Renee, die mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen hat und sich von den gesellschaftlichen Vorgaben einer “schönen Frau” zunächst noch einschüchtern lässt. Durch einen Unfall sieht sie sich jedoch plötzlich in einem anderen Licht und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Aus dem unsicheren Mauerblümchen wird eine taffe Powerfrau. Der perfekte Film, um jegliche Selbstzweifel nach einer Trennung sofort aus der Welt zu schaffen.

Verfügbar bei Amazon Prime

Someone Great

Eine plötzliche Trennung kann einem die Füße unter dem Boden wegziehen. Das zeigt auch dieser Film. Dennoch gibt Hauptprotagonistin Jenny nach ihrem Liebes-Aus mit ihrem Freund nicht auf und wagt einen Neuanfang in einer anderen Stadt. Der Film zeigt euch zudem, dass Veränderungen nicht immer etwas Schlechtes sein müssen und hilft euch eventuell dabei, das Gute in der Trennung zu sehen. Denn eines dürft ihr nie vergessen: Wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich irgendwo eine andere!

Verfügbar bei Netflix