Eine gute Morgenroutine ist das A und O, um mit jeder Menge Energie in den Tag zu starten. Dabei ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Körper und Geist zu schaffen.

Wir zeugen euch die perfekte Morgenroutine in fünf Schritten, mit der ihr so richtig viel Kraft tanken könnt.

1. Gesichtsreinigung

Der erste Schritt einer perfekten Morgenroutine beinhaltet eine gute Gesichtsreinigung. Wenn ihr euer Gesicht mit Wasser wäscht, sorgt das nämlich sofort dafür, dass ihr munter seid. Falls ihr eher sanfter geweckt werden wollt, könnt ihr euch auch für warmes Wasser entscheiden. Danach reinigt ihr euer Gesicht dann am besten mit einem guten Peeling.

2. Peeling

Und da wären wir auch schon bei Punkt Zwei. Ein gut riechendes Peeling kann wahre Wunder wirken und belebt eure Haut schon am Morgen. So seht ihr auch trotz wenig Schlaf frisch und munter aus. In der Quarantäne haben wir ja alle jede Menge Zeit. Darum könnt ihr euch auch ganz einfach ein eigenes Peeling zaubern. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

3. Yoga

Um eurem Körper schon am Morgen etwas Gutes zu tun, könnt ihr eine tägliche Yoga-Session einlegen. Diese muss nicht lange dauern. Es reicht schon, wenn ihr euch ein paar Übungen aussucht, mit denen ihr in aller Früh so richtig entspannen könnt. Sucht euch dafür am besten einen ruhigen Platz in euer Wohnung, an dem ihr ungestört seid und für ein paar Minuten abschalten könnt.

4. Vitamine

Neben Sport und einer morgendlichen Hygiene ist es auch wichtig, die richtigen Nährstoffe zu sich zu nehmen. Versucht also, euren Körper beim Frühstück mit ausreichend Vitaminen zu versorgen. Ein Glas O-Saft oder eine Schüssel mit Früchten und Naturjoghurt geben euch hierbei die nötige Power, um in der Quarantäne nicht zu einem wandelnden Zombie zu mutieren.

5. Spaziergang

Zu guter Letzt könnt ihr eure Morgenroutine noch mit einem kleinen Spaziergang abschließen. Denn eine tägliche Dosis an CO2 ist nicht nur lebensnotwendig, sondern auch wichtig, um unserer Psyche und unseren Körper in Zeiten von Coronavirus und Quarantäne zu stabilisieren. Den Müll rausbringen und einmal um den Block spazieren reicht schon, um fit und motiviert in den Tag starten zu können!