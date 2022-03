Großer Schockmoment für Hailey Bieber! Die 25-Jährige musste aufgrund eines neurologischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt meldete sich das Model selbst zu Wort und beschrieb das schreckliche Szenario.

Ärzte hätten ein „Blutgerinnsel im Gehirn“ festgestellt, so Hailey.

Große Sorge um Hailey Bieber: „Symptome wie ein Schlaganfall“

Supermodel Hailey Bieber muss gerade einen großen Schock verdauen. Denn die 25-Jährige kam mit einem neurologischen Notfall in ein Krankenhaus in Kalifornien, wie das Promi-Portal TMZ berichtet. Kurze Zeit später meldet sich Hailey selbst auf Instagram zu Wort und sorgt damit bei ihren Fans für große Sorge. Denn die Frau von Sänger Justin Bieber schreibt: „Ich saß mit meinem Ehemann am Frühstückstisch, als ich Symptome wie bei einem Schlaganfall bekam.“

Dann beschreibt das Model, was im Krankenhaus passiert ist. Dort hat man festgestellt, dass Hailey ein „kleines Blutgerinnsel im Gehirn“ gehabt habe, was zu einem Sauerstoffmangel geführt habe. „Mein Körper hat das jedoch von selbst wieder abgebaut, weshalb ich innerhalb von Stunden wieder genesen bin“, schreibt die 25-Jährige.

Bild: Instagram @haileybieber

„Einer der gruseligsten Momente“

Auch wenn die Sache ein gutes Ende genommen hat, muss Hailey wohl erstmal verdauen, was passiert ist und in welch gefährlicher Situation sie war. „Das war einer der gruseligsten Momente, die ich je erlebt habe“, so das Model über den Vorfall. Mittlerweile sei sie aber wieder zu Hause und es gehe ihr schon viel besser.

Dann bedankt sich die Patientin noch bei den Menschen, die ihr geholfen haben. „Ich bin so dankbar für all die tollen Ärzte und Krankenschwestern, die sich um mich gekümmert haben!“ Auch ihr Follower schätze die 25-Jährige sehr und dankt ihnen für all ihre Liebe und Unterstützung.