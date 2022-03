Dass Schauspielerinnen und Schauspieler oft sehr wandelbar sind und sich für ihre Rollen gerne mal optisch verändern, ist bekannt. Auch Jamie Lee Curtis sieht für ihren neuen Film ganz anders aus, als wir sie sonst kennen.

Das Foto, das sie von sich auf Instagram teilte, geht gerade viral.

Kaum wiederzuerkennen: Ist das wirklich Jamie Lee Curtis?

Die 63-jährige Schauspielerin zählt definitiv zu den Ikonen Hollywoods. Nicht umsonst hat sie die Zuschauerherzen mit Filmen wie „Freaky Friday“, „Halloween“ oder „Ein Fisch namens Wanda“ im Sturm erobert. Für ihre Rollen schlüpft Jamie Lee Curtis auch gerne mal in die verschiedensten Kostümierungen. Doch für ihren neuen Film „Everything Everywhere All at Once“ hat sie abermals einen vollkommen anderen Look angenommen.

Auf Instagram teilte sie jetzt ein Bild davon und sorgt für mächtig Gesprächsstoff. Denn darauf ist die Schauspielerin als Steuerprüferin Deirdre Beaubeirdra zu sehen. Jamie ist kaum wiederzuerkennen: Sie trägt ein etwas aus der Mode gekommenes, gelb-graues Outfit mit Brille und hat kinnlange weiße Haare. Der Blick fällt aber sofort auf ihren fülligen Bauch, der sich klar unter ihrem Pullover abzeichnet. Und das ist auch so gewollt!

„Ich will, dass nichts verheimlicht wird“

Den Schnappschuss teilte Jamie Lee Curtis, die in den 80ern übrigens als Sex-Symbol galt, ganz bewusst. „In der Welt gibt es eine Industrie – eine Milliarden-Dollar-, Billionen-Dollar-Industrie – um Dinge zu verstecken“, schreibt die 63-Jährige. „Concealer. Body-Shaper. Filler. Eingriffe. Kleidung. Haarschmuck. Haarprodukte. Alles, um die Realität dessen zu verbergen, wer wir sind. Und meine Anweisung an alle war: Ich will, dass nichts verheimlicht wird.“

Damit setzt sie auch ein Zeichen in einer Industrie, in der es hauptsächlich nur um das perfekte Aussehen geht. „Ich habe meinen Bauch eingezogen, seit ich elf war, in dem Alter, in dem du anfängst, Jungs und Körper zu bemerken.“ Und damit ist jetzt endlich Schluss! Sie habe sich ganz bewusst dazu entschieden, bei den Dreharbeiten jeden Muskel in ihrem Körper zu entspannen und somit das Gegenteil von dem zu tun, was sie normalerweise mache. „Das war mein Ziel. Ich habe mich nie freier in kreativer und körperlicher Hinsicht gefühlt“, schreibt der Hollywood-Star.

Der Bauch ist echt

Während die meisten Jamie für diese ehrlichen Worte feiern, fragen sich viele, ob ihr Bauch auf dem Foto echt sei. Regisseur Daniel Kwan löst das Rätsel auf! Gegenüber Entertainment Weekly verriet er, dass es keine Hilfsmittel gab, um den Bauch von Curtis runder zu machen. „Jeder denkt, dass ihr Bauch im Film eine Prothese sei, aber es ist tatsächlich ihr echter Bauch.“

Wann der neue Film mit Jamie Lee Curtis in den deutschsprachigen Kinos startet, ist noch nicht bekann.