Streamingdienste wie Netflix und Co. sind vor allem aus dem Grund besonders beliebt, da man sich ansehen kann, was immer man möchte und wann immer man möchte. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Werbung. Doch das könnte sich schon bald ändern.

„Sag niemals nie“, betonte der Finanzchef des Streamingdienstes.

Netflix mit Werbung? Nicht ausgeschlossen

Personen, die ein Netflix-Abo haben, genießen vor allem die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Man kann sich ansehen, was immer man möchte und ist an keine Zeitbegrenzungen gebunden. Und auch lästige Werbeunterbrechungen bleiben den Userinnen und Usern des Streamingdienstes erspart. Doch das könnte sich bald ändern.

Der Finanzchef von Netflix, Spencer Neumann, zeigte sich nun erstmals offen für ein werbeunterstütztes Abo-Modell. Es sei nicht so, dass man Werbung grundsätzlich ablehne, so Neumann bei der „Morgan Stanley‘s 2022 Technology, Media & Telecom Conference“. Man plane derzeit jedoch nichts Spezielles. „Wir haben ein wirklich gutes, skalierbares Abonnement“, so der Netflix-Finanzchef. Dann fügt er aber noch hinzu: „Sag niemals nie, aber in Planung haben wir nichts.“

Werbung auch auf Disney+

Werbefinanzierte Abos sind in den USA längst keine Seltenheit mehr. Der Vorteil: Der Preis wird dadurch günstiger. Hulu oder HBO Max führen dieses Angebot bereits. Und auch Disney+ hat vor wenigen Tagen angekündigt, gegen Ende des Jahres ein billigeres Abo-Modell inklusive Werbepausen einzuführen.

Laut dem Netflix-Finanzchef könne man natürlich nicht ignorieren, was die Konkurrenz macht. Für Netflix mache diese Strategie aktuell aber „keinen Sinn“. Denn Neumann glaube, dass die anderen Streamingdienste mit ihrer Niedrigpreisstrategie „eine Menge Geld verlieren“. Aktuell befindet sich Netflix mit über 222 Millionen Abos noch an der Spitze – gefolgt von Disney+ mit etwa 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzern.