Wer kennt sie nicht? Menschen mit perfekt aufgeräumten Wohnungen, durchgeplanten Tages-Strukturen und fein säuberlichen Arbeiten. Diese drei Sternzeichen sind wirklich penibel.

Manche Sternzeichen brauchen einfach Perfektion.

Steinbock

Steinböcke brauchen im Leben immer Struktur. Sie müssen wissen, was als nächstes kommt und sehnen sich nach To-Do-Listen, konkreten Plänen und Abläufen. Dieser Wunsch nach Struktur äußert sich auch in ihrer Eigenschaft, besonders penibel zu sein. Denn Steinböcke werden schon schnell einmal unrund, wenn nicht alles so läuft, wie es geplant war.

Die penible Ader der Steinböcke kann schnell in einen Kontrollzwang abrutschen. Dann fixieren sich Steinböcke auf das kleinste Detail und wirken schnell wie Spießer oder Spielverderber. Also aufpassen und gerne hin und wieder auch einmal das leere Geschirr am Tisch liegen lassen – egal wie schwer das auch ist.

Löwe

Löwen sind sehr dominant und passioniert. Sie brauchen das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Das schlägt sich bei ihnen in allen Lebenslagen wieder und macht sie auch zu sehr peniblen Menschen.

Denn ihr Drang nach Perfektion geht bis ins kleinste Detail. Löwen sind dadurch die perfekten Mitbewohner, wenn es um das Thema Aufräumen geht. Denn ihr Wunsch, alles am besten zu machen und in jeder Lebenslage überragend zu sein, unterstützt auch beim Putzen und sorgt für wunderschöne, lupenreine Wohnungen. Der einzige Nachteil: Löwen geben gerne mit ihren Erfolgen an. Als Mitbewohner muss man sich also öfters anhören, wie sauber die Wohnung ist.

Jungfrau

Für das Tierkreiszeichen Jungfrau gibt es nichts schlimmeres als Unordnung. Denn die Jungfrauen zählen zu den absoluten Perfektionisten und brauchen in jeder Lebenslage Struktur, Planung und vor allem Organisation.

Sei es eine aufgeräumte Wohnung, ein perfekt ausgeführter Business-Plan oder das exakte Nachkochen eines Rezeptes: Jungfrauen brauchen Genauigkeit und sind dadurch in allen Lebenslagen sehr penibel und gewissenhaft. Das kann zwar hin und wieder im Freundeskreis zu Augenrollen führen, wenn Jungfrauen andere ausbessern oder auf Fehler hinweisen, im Berufsalltag profitiert das Sternzeichen allerdings von seinem Perfektionismus.