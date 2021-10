Prinz William und Harry sind ständig in den Medien, jedes Detail ihrer Familien wird beobachtet und analysiert. Trotzdem scheint es immer noch so viel zu geben, was wir nicht über die royalen Brüder wissen – einschließlich der Tatsache, dass sie eine Stiefschwester haben, von der wir im Grunde nichts wissen.

Embed from Getty Images

Prinz William und Prinz Harry haben eine Schwester namens Laura

Williams und Harrys „geheime“ Schwester heißt Laura Lopes und sie ist die Tochter von Camilla Parker Bowles. Camilla ist die Ehefrau von Charles, dem Vater der royalen Brüder. Nach der Hochzeit von Prinz Charles und Camilla im Jahr 2005 beschloss diese, Laura verständlicherweise aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, so hat Laura es geschafft, ein relativ privates Leben zu behalten. Und das ist nicht alles, denn Laura hat sogar noch einen Bruder namens Tom, der Journalist ist. Die beiden sind also die Kinder von Camilla und ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles.

Embed from Getty Images

Tatsächlich steht Laura der Familie so nah, dass sie sogar Brautjungfer für Kate, bei ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011, war – aber niemand hat wirklich darauf geachtet, da alle Augen auf das glückliche Paar gerichtet waren. Sie ist mit einem Buchhalter namens Harry Lopes verheiratet. Die beiden haben drei Kinder zusammen.