Zu den wichtigsten Dingen in einer Beziehung gehören Ehrlichkeit und Vertrauen. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass viele Beziehungen genau daran scheitern. Besonders drei Sternzeichen haben oft ein Problem damit, diese zwei Dinge immer groß zu schreiben. Denn sie gehören laut Horoskop zu den untreusten Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen wagen am häufigsten einen Seitensprung.

Schütze

Der Schütze ist ein sehr freiheitsliebendes Sternzeichen und liebt die Abwechslung. Kein Wunder, dass sich das auch in seiner Beziehung immer wieder bemerkbar macht. Er gehört zu den Sternzeichen, die am häufigsten fremdgehen. Er langweilt sich schnell in einer Partnerschaft und sehnt sich ständig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihm sein Partner bzw. seine Partnerin nicht immer ausreichend geben kann. Das verunsichert den Schützen, weshalb er sich oft umorientiert und einen Ausweg sucht. Die schnellste und einfachst Möglichkeit: Fremdgehen.

Zwilling

Der Zwilling ist ein sehr geselliges Tierkreiszeichen. Er liebt es, sich mit anderen zu unterhalten und neue Menschen kennenzulernen – Ein wahres Kommunikationstalent eben. Seine offene Art kommt nämlich bei allen gut an – auch bei Menschen, die er noch gar nicht so gut kennt. Schnell wird aus einem Gespräch ein Flirt. Dann passiert es, dass aus einem zufälligen Treffen, ein zweites und drittes wird und der Zwilling ganz vergisst, dass er eigentlich in einer Beziehung ist. Deshalb ist der Zwilling eines der untreusten Sternzeichen, die es gibt.

Wassermann

Der Wassermann braucht genauso wie der Schütze ein Abenteuer. Nur schwer lässt er sich deshalb auf eine Beziehung ein. Denn oft ist sein Bedürfnis nach Neuem viel zu groß. Lässt er sich doch einmal auf eine Partnerschaft ein, dann fühlt er sich wahnsinnig schnell eingeengt und hat das Bedürfnis sich daraus zu befreien. Durch diese „Platzangst“ neigt das Sternzeichen dann oft dazu, untreu zu sein und sich danach von seinem Partner oder seiner Partnerin zu trennen.