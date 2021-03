Wann werden Prüfungen wieder auf Präsenz umgestellt? Wann kann ich wieder in die Bibliothek oder Mensa gehen? Welche Maßnahmen sind an den Universitäten einzuhalten? Viele Studenten wissen derzeit nicht, wie es mit der Uni und ihrem Studium in Zeiten der Coronakrise weitergehen soll.

Was ist jetzt erlaubt und was darf ich nicht? Wir haben uns einen Überblick für euch verschafft!

So sieht es an den Universitäten im Sommer-Semester 2021 aus

Das Sommer-Semester an der Uni hat gerade erst gestartet. Und obwohl es einige Regelungen gibt, bleiben trotzdem viele Fragezeichen für die Studenten offen. Was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was darf ich nicht? Prinzipiell gibt es von der Bundesregierung einen Plan für das Sommersemester 2021. Doch die Entscheidung über Öffnungen und Maßnahmen liegt bei Universität selbst.

Diese Regelungen werden für das Sommer-Semester von der Bundesregierung empfohlen:

Testen negativer Coronatest als Eintrittskarte für Prüfungen und Lehrveranstaltungen. Errichtung von Teststraßen an den Universitäten für Studenten und Personal.



Impfen Impfen von Personal. Natürlich ist dieser Schritt abhängig von der Impfstrategie in Österreich. Doch Universitäten und Hochschulen haben meist auch eigenes medizinisches Personal, das eine Impfung verabreichen könnte. Deshalb bat die Bundesregierung den einzelnen Universitäten einen Impfplan vorzulegen. Dieser wird zurzeit ausgearbeitet.



Corona-Maßnahmen Auch die bewehrten Corona-Maßnahmen sollen im Sommer-Semester 2021 weitergeführt werden. Dazu zählen Handhygiene, das Tragen von Masken, das Abstandhalten, die räumliche und personelle Ausdünnung, die regelmäßige Belüftung und räumliche Abtrennungen.



Bevorzugte Studentengruppen Das Ziel ist es, langsam wieder in Richtung Normalität zu gelangen. Und das auch an den Universitäten. Allerdings empfiehlt die Bundesregierung, dass derzeit nur einzelne Studentengruppen wieder an die Uni dürfen. Und diese Gruppen sind: Erstsemestrige und Studienanfänger Studierende, die kurz vor ihrem Abschluss stehen Masterstudierende, die im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/21 zu studieren begonnen haben Studierende spezieller Studienrichtungen (das wird von den Universitäten beschlossen)



Prüfungs- und Lehrveranstaltungsbetrieb Auch die Prüfungen und Lehrveranstaltungen sollen schrittweise wieder in den Präsenzbetrieb umgestellt werden. Allerdings werden auch hier gewisse Modelle früher umgestellt als andere. Laborübungen oder künstlerische Seminare Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase



Lernräume und Begegnungszonen Bibliotheken sollen wieder geöffnet werden. Aber natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen Lesesäle und Lernzonen sollen wieder verfügbar sein. Unter gewissen Umständen: Voranmeldung, weniger Sitzplätze Freie Hörsäle sollen zu möglichen Lernorten für Studenten werden



Psychologische Unterstützung für Studenten

Für Studenten in Österreich herrscht derzeit, wie auch in vielen anderen Bereichen eine Ausnahmesituation. Denn vor allem Erstsemester leiden unter den geschlossenen Universitäten, wie eine Umfrage des Bildungsministeriums zeigt. Deshalb werden auch die Psychologischen Studierendenberatung ausgebaut und das Personal aufgestockt. Wenn du merkst, dass du emotional unter der Coronakrise leidest, scheu dich also nicht davor, bei diesen Beratungsstellen anzurufen. Denn es ist vollkommen ok, in einer solchen Krisensituation Hilfe anzunehmen.

Hier kannst du dir Unterstützung holen

Studierendenberatung Wien

Telefon: 01/402 30 91 oder 0664/88 34 21 64

E-Mail: [email protected]

Studierendenberatung Graz

Telefon: 0316/814748 oder 0664/883 42 173

E-Mail: [email protected]ni-graz.at

Studierendenberatung Linz

Telefon: 0732/24 68-7930

E-Mail: [email protected]

Studierendenberatung Salzburg

Telefon: 0662 / 8044 6500

E-Mail: [email protected]

Studierendenberatung Innsbruck

Telefon: 0512/507 39601

E-Mail: [email protected]

Studierendenberatung Klagenfurt

Telefon: 0463/23 482, 0699/100 95 316

E-Mail: [email protected]

Psychiatrische Soforthilfe für Wien

Telefon: +43 1 31330

Notfallpsychologischer Dienst Österreich

Telefon: +43 699 188 554 00

Kriseninterventionszentrum Wien

Telefon: +43 1 406 95 95

http://www.kriseninterventionszentrum.at/

Traumahilfe Österreich

Telefon: +43 1 413 00 44

https://www.traumahilfe.at/

Helpline des Bundesverband Österreicher Psychologinnen

Telefon: +43 1 504 8000

oder im Chat mit einem Psychologen