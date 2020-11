Ständig laufen wir der Zeit hinterher und die meisten Dinge, die wir uns vorgenommen haben, bleiben auf der Strecke? Was die To-Do’s angeht, müsste der Tag eigentlich 30 Stunden haben. Die Liste an hinzukommenden neuen Aufgaben steigt oft im Gegensatz zu denen, die dann tatsächlich erledigt werden. Und abends kommt man oft nach Hause und fragt sich: Was habe ich heute eigentlich geschafft? Unzufriedenheit macht sich breit und der Abend endet in einem Schokoladen-Fiasko. Wir verraten euch hilfreiche Tipps, wie ihr euren Alltag besser organisiert und somit mehr Zeit für Dinge gewinnt, die euch wirklich wichtig sind!

Prepping is everything

Die Vorbereitung am Abend ist ein entscheidender Faktor, welcher den folgenden Start in den Tag sehr beeinflussen kann. Am besten erkundigt ihr euch bereits am Abend über das vorhergesagte Wetter des nächsten Tages und legt euch dementsprechend schon ein Outfit raus. Auch die Tasche für das Büro, die Uni oder jedes andere Tagesziel, könnt ihr am Vorabend packen. Somit spart ihr beim Aufstehen und Zurechtmachen wertvolle Zeit und unnötiges Kopfzerbrechen. Die Chance, dass man etwas vergisst, ist ebenso minimiert. Let’s give it a try! 😋

Sprudel up your life

Hhhhhmm, für die Mineralwasser-Lover unter euch haben wir einen Gamechanger in Sachen Sprudel. Mit dem neuen SodaStream DUO spart ihr euch nicht nur jede Menge Zeit im Alltag, da ihr keine schweren Sixpacks mehr vom Supermarkt nach Hause schleppen müsst. Ihr sprudelt ab sofort im Doppelpack! Die neu designte Ein-Liter-Glasflasche sowie die wiederverwendbare Ein-Liter-Kunststoffflasche, die spülmaschinengeeignet sind, bieten euch noch mehr Komfort und passen, dank einer kompakten Größe ideal in jeden Kühlschrank. Ihr könnt ab sofort sowohl zu Hause, als auch Unterwegs frisch gesprudeltes Wasser genießen, noch mehr Einwegplastik sparen und nachhaltiger leben. THAT’S HOW WE SPRUDEL! 💦

Priorisieren

Nachdem wir alle wissen, dass Multitasking ein wahrer Zeitkiller ist, sollte man nicht nur davon Abstand nehmen, sondern auch die anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten nach Prioritäten sortieren und abarbeiten. Ein gutes Zeitmanagement kann uns, beruflich sowie privat, eindeutig dabei helfen, keine Zeit für eher unwichtige Arbeiten zu verschwenden und hilft dabei, die persönliche Produktivität zu steigern. Besorgt euch dafür am besten eines dieser tollen Journals oder erstellt euch eine To-Do Liste auf eurem Smartphone. So habt ihr immer einen Überblick über eure Aufgaben! 🔝

Einkäufe planen

Ein weiterer sehr hilfreicher Trick für den Haushalt ist es, sich am Wochende einen Essensplan für die ganze Woche zu erstellen und eine Einkaufsliste zu planen. Somit ist alles vorbereitet und man kann die Gerichte für die ersten zwei Tage auch schon vorkochen. Durch einen Essensplan erspart man sich nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch das Gedanken-Machen, was man als Nächstes kochen will! Auch die dazugehörige Einkaufsliste hilft uns dabei zeitsparend und gezielt durch den Supermarkt zu gehen. Netter Nebeneffekt: Man spart tatsächlich Geld, da man selten ungeplante Lebensmittel einsteckt und somit fokussierter einkauft. 💸

