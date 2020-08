Ja, wir wissen, das Jahr 2020 läuft bis jetzt nicht unbedingt nach Plan. Dennoch gibt es zwischendurch auch immer wieder schöne Momente und kleine Hoffnungsschimmer. Vor allem diese drei Sternzeichen haben das Glück im August an ihrer Seite.

Bei ihnen läuft zurzeit einfach alles rund.

Löwe

Für den Löwen wird der August zum absoluten Liebes-Monat. Singles lernen endlich jemanden kennen, der ihnen einen regelrechten Schmetterlings-Schwarm in den Bauch zaubert. Und auch bei den vergebenen Löwen läuft es diesen Sommer richtig rund. Wer weiß, vielleicht ist er sogar bereit für die nächste Stufe und es erwartet ihn ein Heiratsantrag. Generell stehen die Sterne für den Löwen im August einfach richtig gut. Die Ideen sprudeln nur so und alle Energiespeicher sind voll aufgeladen. Egal ob privat oder im Job: besser könnte es für dieses Sternzeichen momentan nicht laufen.

Fische

Auch Fische haben das Glück im August auf ihrer Seite. Und zwar so richtig. Während in der ersten Hälfte des Jahres irgendwie alles chaotisch und ausweglos zu sein schien, wendet sich das Blatt nun für dieses Sternzeichen. Der August ist für Fische voller Glücksmomente und schöner Erlebnisse. So frei und unbeschwert hat sich dieses Sternzeichen schon lange nicht mehr gefühlt. Endlich schaffen es die Fische etwas zu entspannen und den Alltags-Stress beiseite zu lassen. Singles sind in Flirtlaune und im Job gibt es endlich ein Vorankommen.

Schütze

Für den sonst so draufgängerischen und abenteuerlustigen Schützen wird der August etwas ruhiger und er findet endlich einmal die Zeit, sich wirklich um sich selbst zu kümmern und Beziehungen zu pflegen. Er zählt in Sachen Liebe und Karriere im August definitiv zu den größten Glückspilzen unter den Sternzeichen. Denn irgendwie fügt sich nun alles und ergibt endlich Sinn. Das wird garantiert ein unvergesslicher Sommer für den Schützen, der jede Menge positive Veränderungen mit sich bringt.