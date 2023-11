Fans von Harry Styles müssen jetzt stark sein: Der Sänger sieht nicht mehr so aus, wie wir ihn bisher kannten. Denn der 29-Jährige hat sich von seiner Lockenpracht getrennt und präsentiert sich jetzt mit einer neuen Frisur, die seine Anhänger einfach nur schockt.

Im Netz wird um das Markenzeichen des Briten getrauert.

Harry Styles rasiert sich Haare ab und seine Fans trauern

„Ich weine“, schreibt ein Fan auf Instagram, nachdem er ein Foto der neuen Frisur von Harry Styles gesehen hat. Denn der Sänger hat sich für eine radikale Typveränderung entschieden und seine braune Lockenpracht, die ihn bisher seine gesamte Karriere über begleitet hat, hinter sich gelassen. Stattdessen präsentiert sich der „As It Was“-Sänger mit einem Buzzcut, sprich raspelkurzen Haaren.

Seine Fans haben dazu EINIGES zu sagen! Die meisten trauern in der Kommentarspalte eines Fotos des „neuen“ Harrys um das Markenzeichen des Briten. „Ich hoffe, es ist für eine Filmrolle. RIP Harry Styles wunderschöne Haare“, schreibt jemand. „Ich habe gerade einen mentalen Zusammenbruch, Leute“, stellt eine andere Person klar.

Dabei gibt es eigentlich einen anderen Grund, weshalb das Foto von Harry Styles im Netz aufgetaucht ist. Denn der Instagram-Account, auf dem das Bild zu sehen ist, heißt „pleasing“ – eine Parfummarke, die Styles gegründet hat. Das Posting sollte eine Ankündigung für den Launch neuer Düfte sein. Doch von den Parfums wollen die Fans des 29-Jährigen nichts wissen – vielmehr ist seine Frisur das Hot Topic der Stunde.

„Schlimmer als die Zeit, in der sich One Direction getrennt hat“

Wie sehr Harrys kurze Haare seine Community beschäftigen, zeigen unzählige Memes und Videos, die gerade im Netz kursieren. „Das ist schlimmer als die Zeit, in der sich One Direction getrennt hat“, meint ein Fan. Eine andere Person stellt klar, dass das Einzige, was in diesem Jahr auf dem Wunschzettel für Weihnachten stehen wird, sei, dass Harry seine Lockenpracht zurückbekommt. Eine Userin macht den anderen mit einem Posting auf X (vormals Twitter) Mut. Denn laut ihr werde alles wieder gut. Immerhin hätten Shawn-Mendes-Fans es auch überlebt, als sich der Sänger seine Haare kurz abrasiert hat.

its fine shawn moots survived this so can we guys!!! https://t.co/LTYjNKNqsR pic.twitter.com/2qnslrwGgR — lara (@ghostinkissys) November 9, 2023

Hat Harry Styles bisher eine Perücke getragen?

Die Typveränderung von Harry sorgt dafür, dass ein Gerücht über die Haare des Musikers aktuell wieder an die Oberfläche kommt. Vor einiger Zeit machten auf Tiktok nämlich Spekulationen die Runde, dass Styles eigentlich eine Perücke oder ein Toupet tragen würde, da ihm schon seit längerer Zeit die Haare ausfallen sollen. Während viele bisher dachten, dass es sich dabei bloß um eine Verschwörungstheorie handelt, glauben andere jetzt wieder vermehrt daran, dass an den Gerüchten doch etwas dran sein könnte.

Dabei hat sich der Sänger in einem Interview mit dem Rolling Stone vor etwa einem Jahr zu der Perücken-Debatte geäußert, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. „Was ist das mit der Glatze? Es überspringt eine Generation oder so, richtig? Wenn dein Großvater eine Glatze hat, wirst du auch eine haben? Nun, mein Großvater hatte keine Glatze, also drücken wir die Daumen“, so Styles damals. Den echten Grund, weshalb Harrys Haare jetzt weg sind, ist und bleibt ein Rätsel.