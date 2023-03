Der britische Künstler Harry Styles kann sich bereits über eine unfassbar lange Liste an Preisen freuen. Jetzt ist noch eine weitere, sehr unübliche Kategorie dazugekommen: Seine Mundpartie. Denn laut internationalen Zahnärzt:innen hat der 29-Jährige tatsächlich das attraktivste Lächeln der Welt.

Dafür gab es auch gleich mal einen Award für Harry.

Harry Styles mit Preis für attraktivstes Lächeln ausgezeichnet

Die Liste mit Preisen für Harry Styles wird immer länger und länger. Neben mehreren Grammys für seine Musik, einen People’s Choice Award als bester Künstler 2022 und einen British Style Award, hat jetzt auch sein Lächeln ordentlich abgesahnt. Denn der 29-Jährige gilt jetzt ganz offiziell als der Mann mit dem attraktivsten Smile. Das haben unzählige Zahnärzt:innen aus aller Welt festgelegt und ihn mit dem allerersten „Dentakay Smile of the Year Award“ ausgezeichnet.

Im Rennen um das schönste Lächeln hat Harry sowohl „Bridgerton“-Hottie Regé-Jean Page sowie „Game of Thrones“-Star Richard Madden und Rapper KSI hinter sich gelassen. Vor allem ein Merkmal habe dazu geführt, dass der „As it Was“-Sänger den Preis gewonnen hat: „Harry Styles hat die ideale Symmetrie in seinem Lächeln, wobei die vorderen Zähne etwas länger sind als die anderen“, erklärt Dr. Gülay Akay, Zahnärztin und Gründerin der Dentakay-Zahnklinik in Istanbul.

„Positive Wirkung eines schönen Lächelns ist unbestreitbar“

Gegenüber dem britischen Mirrow sagt Dr. Akay: „Die positive Wirkung eines schönen Lächelns auf das soziale und berufliche Leben ist unbestreitbar. Ein attraktives Lächeln ist ein wichtiges Instrument, um Menschen zu beeindrucken. Wenn ein schönes Gesicht durch ein attraktives Lächeln ergänzt wird, ist die Harmonie im Gesicht erreicht“.

Auch das Lächeln von prominenten Frauen wurde von den Zahnärzt:innen genauestens untersucht. Auf Platz eins befindet sich die britische „Love Island“-Moderatorin Maya Jama. „Bei Maya Jama gefiel der Jury die Harmonie ihres Lächelns: Die sichtbaren Zähne, ihre Farbe und Anordnung waren alle ideal“, so Dr. Akay.

Übrigens: Auf dem zweiten Platz befindet sich keine Geringere als Kate, die Prinzessin von Wales. „Das Verhältnis zwischen Ober- und Unterlippe ist ideal, der bukkale Korridor – der schwarze Bereich, der an den Mundwinkeln zu sehen ist – ist perfekt proportioniert und die Symmetrie der Frontzähne ist genau richtig“, erklärt die Zahnärztin. Also wenn ihr uns fragt, dann ist es eigentlich vollkommen egal, wie die Zähne aussehen. Mit einem ernst gemeinten, strahlenden Lächeln, hat man schon gewonnen!