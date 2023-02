„Das ist eine der ekelhaftesten Traditionen, die ich je mitgemacht habe“, sagt Harry Styles, nachdem er während eines Konzerts in Perth aus seinem eigenen Schuh trinkt. Nein, das ist kein Scherz, sondern offenbar ein bekannter Brauch in Australien.

Das Video, das den Sänger bei dieser skurrilen Aktion zeigt, ist mittlerweile zu einem viralen Hit geworden.

Harry Styles trinkt live auf der Bühne aus seinem Schuh

Was macht man nicht alles, damit seine Fans glücklich sind. Wo hier die Grenzen für Harry Styles liegen, ist nicht ganz so klar. Denn der Sänger stand kürzlich in Perth, Australien, auf der Bühne, als ein Fan gegen Ende des Konzertes plötzlich ein alkoholisches Getränk in den Schuh kippt und diesen dann trinkt. Was Harry zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht wusste: Dabei handelt es sich um eine australische Tradition, die den Namen „Doing a Shoey“ trägt.

Die 20.000 Fans, vor denen der 29-Jährige stand, forderten den Sänger schließlich auf, ebenfalls einen „Shoey“ zu trinken. „Du bist dran! Du bist dran! Du bist dran!“, tobte die Menge. Nach kurzem Hin und Her ging Harry dann tatsächlich zu einer Ablage, auf der sich Getränke (vermutlich Wasser) befanden. Dann zog er einen seiner Schuhe aus, füllte ihn mit der Flüssigkeit und trank daraus. Das Publikum reagierte mit lautem Gekreische und Jubelschreien, doch Harry fühlte sich daraufhin weniger gut.

„Das ist eine der ekelhaftesten Traditionen, die ich je mitgemacht habe“, so der Musiker. „Es fühlt sich so persönlich an. Ein so intimer Moment, der mit so vielen Menschen geteilt wird.“ Schlussendlich haben diese Aktion aber noch viel mehr Personen gesehen, als Harry vielleicht annehmen würde. Denn das Video dieser skurrilen Tradition hat längst die Runde im Netz gemacht. Hier kommt ihr zum Clip!

„Werde das ausführlich mit meinem Therapeuten besprechen“

Ob Harry sein Konzert danach noch wie geplant beendet und noch ein paar Zugaben gespielt hat, ist nicht klar. Fest steht allerdings, dass ihn diese Sache wohl verändert hat. „Ich fühle mich jetzt wie eine andere Person“, so der „As it Was“-Sänger. „Ich schäme mich für mich selbst“, scherzt er und verrät, dass es vielleicht noch etwas dauern könnte, bis er den „Shoey“ verarbeitet hat. „Ich werde das ausführlich mit meinem Therapeuten besprechen. Ausführlich“. Jetzt hat er immerhin eine gute Story, die er auf Partys erzählen kann …

Diesen fragwürdigen Brauch soll übrigens der australische Formel-1-Superstar Daniel Ricciardo bekannt gemacht haben. 2016 trank er einen Schluck Champagner aus seinem Schuh, nachdem er beim Großen Preis von Deutschland den zweiten Platz erreicht hatte. Damals erklärte der Rennfahrer, dass diese Tradition von australischen Surfern und Fischern, den sogenannten Mad Hueys stamme. Diese reisen um die Welt und sind angeblich dafür bekannt, ihr Bier gerne aus dem Schuh zu schlürfen und diesen Brauch dann an andere weiterzugeben.

Laut Medienberichten sollen Ricciardo und Harry Styles außerdem einen gemeinsamen Freund haben. Somit ist der Formel-1-Fahrer mit Sicherheit stolz, dass sich nun auch Harry in dieser Tradition versucht hat.