In „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ spielt Kathryn Newton die Tochter des titelgebenden Superhelden Ant-Man – und katapultiert sich damit in die oberste Liga Hollywoods. Welche kuriosen Nebeneffekte die internationale Aufmerksamkeit hat, hat uns die 26-Jährige im Interview verraten.

So viel sei verraten: Kathryn sieht sich selbst gerade überall.

Marvel-Star Kathryn Newton im Interview

Reese Witherspoon, Frances McDormand und jetzt Paul Rudd: wenn es um Leinwand-Eltern geht, hatte Kathryn Newton schon die oberste Liga Hollywoods an ihrer Seite. Dennoch ist sie von ihrem aktuellen Filmprojekt immer wieder überwältigt. Denn Kathryn spielt derzeit Paul Rudds Tochter in dem neuen Marvel-Film „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ und mit einem Blockbuster wie diesem können ihre vergangenen Projekte schlichtweg nicht mithalten, wie sie im Interview mit miss erzählt. Denn die 26-Jährige betont: „Ich glaube nicht, dass irgendetwas, was ich jemals tun werde, so groß sein wird wie dieses Projekt; so wie es vermarktet und beworben wird.“

Und zu solchen Projekten gehören nicht nur jede Menge Interviews, rote Teppiche und neue Follower:innen, sondern auch surreale Momente. Wie etwa jener, als Kathryn sich selbst am Flughafen in New York sieht – und zwar in Form von überdimensional großen Plakaten. Ein Moment, den sie heute als „magisch“ beschreibt – und den sie für die Nachwelt natürlich in den Sozialen Medien festhalten musste.

Neubesetzung nach „Endgame“

Doch mit der Aufmerksamkeit kommen auch jede Menge Fragen. Insbesondere, weil Kathryn neu im Marvel Cinematic Universe ist – ihre Rolle allerdings nicht. Denn in vergangenen „Ant-Man“-Teilen wurde Cassie von Abby Ryder Fortson gespielt. Nachdem es durch den „Blip“ jedoch einen Zeitsprung gab, musste eine neue Schauspielerin gefunden werden. In „Avengers: Endgame“ wurde Emma Fuhrmann kurz als Cassie gezeigt. In dem neuen „Ant-Man“-Teil übernimmt jetzt schließlich Kathryn.

„Wir hatten eine Menge Spaß dabei, diese Version von Cassie Lang zu kreieren, die wir noch nie zuvor gesehen haben“, betont die Schauspielerin im Interview. „Die Fans lieben die Cassie, die sie kennen, und sie hatte so viel Freude und Witz, sie war einfach lustig wie ihr Vater, und das wollten wir nicht verlieren. […] Ich mochte Cassie Lang aus den Filmen, die ich gesehen hatte, und so haben wir alles durchdacht – auch, dass sie in diesem Film brünett sein sollte. Wir wollten an die alte Cassie Lang anknüpfen.“

Kathryn Newton wollte wegen „Iron Man“ die „größte Marvel-Superheldin“ aller Zeiten werden

Daran anzuknüpfen hieß für Kathryn aber auch, die Ähnlichkeiten zwischen ihr und Cassie Lang herauszuarbeiten – und davon gab es einige. „Ich glaube, sie hat ein wirklich großes Herz und geht mit dem Herzen voran. Sie macht viele Fehler, weil sie ungeduldig ist, und das haben wir gemeinsam. Ich bin auf jeden Fall ungeduldig“, schildert Kathryn. „Wenn man jung ist, hat man es so eilig, etwas zu erreichen, und ich glaube, wir sind beide so. Wir wollen beide die Person sein, zu der wir bestimmt sind, aber wir haben noch nicht herausgefunden, wer das ist.“

Mit „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ kommt Kathryn ihrem großen Ziel aber definitiv einen Schritt näher. Denn auch, wenn sie noch nicht ganz genau weiß, wer sie einmal sein will; einen Traum hatte sie schon seit frühester Kindheit: sie wollte „die größte Marvel-Superheldin aller Zeiten“ werden. Inspiriert zu diesem Wunsch wurde sie ausgerechnet von „Iron Man“, den sie als Kind mit ihrem Vater im Kino gesehen hat. „Ich habe geschauspielert, seit ich vier Jahre alt war und als ich diesen Film gesehen habe, war das unglaublich für mich, ich dachte: Das ist es, was es heißt, ein Schauspieler zu sein.“ Und so viel sei über den neuen Marvel-Film schon verraten: Als Cassie Lang wird Kathryn wirklich eine gigantisch große Superheldin – nicht nur auf Kinoplakaten!

Übrigens: Im Interview durften wir Kathryn abschließend dann auch noch die wirklich essenziellen Marvel-Fragen stellen, wie etwa, ob sie eine geheime Superheldenidentität bevorzugt oder lieber als Superheldin international bekannt wäre. Wie sie darüber denkt, erfahrt ihr im Video: