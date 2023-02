Stellt euch mal vor, ihr schlendert gemütlich durch einen Park in New York und plötzlich kommt ein riesiger Alligator auf euch zu. Genau das ist in der Millionenmetropole jetzt auch passiert. Offenbar hat jemand das gefährliche Tier einfach ausgesetzt.

Laut Stadtverwaltung soll der Alligator unter einem Kälteschock gelitten haben.

Alligator macht New Yorker Park unsicher

In den USA passieren schon mal Dinge mit anderen Größenordnungen. Kürzlich ist ein Alligator durch den Prospect Park mitten in New York City spaziert. Schockierte Augenzeug:innen haben daraufhin Einsatzkräfte alarmiert, die das 1,20 Meter lange Tier schließlich eingefangen haben. Man habe das Riesen-Reptil „sehr lethargisch und möglicherweise unter einem Kälteschock stehend“ gefunden, wie die Stadtverwaltung der US-Metropole mitteilte.

Glücklicherweise endete der Vorfall jedoch glimpflich, ohne verletzte Personen. Doch es hätte auch anders kommen können. Immerhin gilt der Ort als beliebter Spazierweg und Picknick-Location. „Das ist ziemlich erschreckend, weil dieser Teil ein hübscher, gerne von Kindern genutzter Teil des Parks ist“, so ein besorgter Vater gegenüber der New York Post. „Man erwartet einfach nicht, so etwas hier zu sehen“, so ein weiterer Passant.

Tier in Bronx Zoo gebracht

Man gehe davon aus, dass ein Besitzer das Tier einfach im Park ausgesetzt und nicht über mögliche (tödliche) Konsequenzen nachgedacht hat. Erschreckend: Pro Jahr werden mehrere Alligatoren in der Millionenmetropole ausgesetzt, wie auch die New York Times berichtet. Diese müssen dann mühevoll eingefangen werden. Laut Stadtverwaltung handle es sich dabei um „ehemalige Haustiere, die ausgesetzt wurden, nachdem sie ihrer niedlichen Phase entwachsen waren“.

Daher der Appell der Behörde, dass städtische öffentliche Räume kein geeignetes Zuhause für Tiere seien, die in diesen Parks nicht heimisch sind. Die Freilassung der Alligatoren sei demnach nicht nur illegal, sondern könne auch zur Ausrottung einheimischer Arten und einer schlechten Wasserqualität führen, wie es weiter heißt.

Mittlerweile befindet sich der ausgesetzte Alligator im Bronx Zoo, wo man sich auch um das Reptil kümmert. Bei seiner Rettung sei den Experten aufgefallen, dass das Tier offenbar sehr vernachlässigt wurde, da es äußert träge war. Jetzt gilt es also, den „Schrecken des Prospect Parks“ wieder aufzupäppeln.