Lust auf eine Veränderung im neuen Jahr? Wie wäre es, mal beim Hairstyle zu experimentieren? 2024 stehen nämlich wieder einige Trendfrisuren im Fokus, bei denen es sich lohnt, den altbewährten Weg zu verlassen.

Welche Looks wir besonders feiern, zeigen wir euch hier!

1. Mushroom Bob

Das Zeitalter der Bob-Cuts ist noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil! 2024 heißen wir einen neuen Look willkommen, der alle anderen Bobs ziemlich in den Schatten stellt. Denn er ist genau dieses bisschen Veränderung, das wir uns alle für unseren Look wünschen – zudem sieht er genauso cute aus, wie er klingt: der Mushroom Bob! Dabei dreht sich alles um Volumen, trotz Kurzhaar-Frisur. Wichtig ist, dass die Haare entweder auf Höhe der Wangenknochen oder beim Kinn enden. Die Spitzen sind dabei gerade geschnitten, damit die typische C-Form beim Styling gelingt, durch das die Frisur einem Pilzkopf ähnelt.

So stylt ihr die Frisur: Hitzeschutz, Rundbürste und einen Föhn – mehr braucht ihr nicht, damit der Mushroom Bob perfekt sitzt. Durch den geraden Cut fallen die Spitzen gleichmäßig über die runde Bürste nach innen und sorgen für ein Mega-Volumen.

2. D-Bangs

Auch Bangs sind 2024 wieder total angesagt. Allerdings anders, als ihr vielleicht denkt. Denn anstatt einem geraden Pony oder Curtain Bangs, setzen wir im neuen Jahr auf sogenannte D-Bangs! Der Clou dabei: Links und rechts werden die Spitzen der Bangs etwas länger gelassen, der Rest ist in einer Linie geschnitten. Bei einem seitlichen Blick entsteht dadurch dann eine D-Silhouette. Die Frisur ist perfekt für alle, die nach Veränderung streben aber noch nicht bereit dafür sind, sich ihre Mähne abzuschneiden. Ein weiteres Pro: Durch die Bangs seht ihr zu jeder Zeit gestylt aus – ob elegant oder edgy!

So stylt ihr die Frisur: Am besten kommen die D-Bangs zur Geltung, wenn ihr sie ebenfalls mit einer Rundbürste nach innen föhnt. Die längeren Spitzen könnt ihr entweder gerade nach unten stylen oder mit einem Schwung nach außen föhnen, um für einen kleinen Twist zu sorgen.

3. Butterfly Cut

Ein Hairstyle, der bei so ziemlich jeder Länge umwerfend aussieht, ist und bleibt der Butterfly Cut. Keypiece dieses Haarschnittes sind die verschiedenen Layers, die nicht nur für mehr Textur, Volumen und Bouncyness sorgen, sondern auch an die Flügel eines Schmetterlings erinnern, wenn sie locker nach Außen fallen. Und ganz nebenbei wurde der Frisurentrend auch von Haarschnitten aus den Neunzigern inspiriert, bei denen das Deckhaar und die Strähnen der Gesichtspartie stark gestuft werden. Das Besondere am Butterfly Cut ist außerdem, dass man mit ein paar wenigen Handgriffen die Illusion eines Kurzhaarschnitts erzeugen kann. So bleibt einem auch die Frage ob kurz oder lang erspart, da man sich je nach Styling jeden Tag neu entscheiden kann.

So stylt ihr die Frisur: Ob glatt, wellig oder ein hübsches Blowout, der Butterfly Cut ist vielseitig einsetzbar. Am besten kommen die Stufen dann zur Geltung, wenn die Layers schwungvoll geföhnt werden – das gelingt am besten mit Rundbürsten in unterschiedlichen Größen. Wer mit den Längen spielen möchte, der steckt sein Haar einfach mit einem Claw Clip nach hinten – durch die kurzen Stufen im Bereich des Gesichts, sieht es so aus, als würde man einen Bob tragen.