Wie jedes Jahr überlegen wir, welche Neujahrsvorsätze wir uns diesmal vornehmen könnten. Ihr habt noch keinen Plan? Dann haben wir hier ein paar Ideen für neue Vorhaben, die ihr 2024 einfach mal ausprobieren könnt.

Und zwar Neujahrsvorsätze, die auf euer Sternzeichen abgestimmt sind!

Waage

Im Kritisieren ist die Waage ein wahrer Weltmeister! Am schnellsten findet sie Dinge, die sie an sich selbst auszusetzen hat. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr wäre daher, nicht mehr so hart zu sich selbst zu sein. Man muss nicht immer perfekt sein und alles geben. Es ist auch okay, mal einen Durchhänger zu haben und nicht ganz bei der Sache zu sein.

Skorpion

Die Gefühle von anderen sind Skorpionen oft vollkommen egal. Doch damit machen sie sich nicht unbedingt Freunde. Um also mit vielen lieben Menschen um sich herum das neue Jahr zu verbringen, sollte das Sternzeichen vielleicht nicht immer sofort herausposaunen, was es von bestimmten Situationen hält. Manchmal muss man auch drüber stehen und sich seinen Teil einfach nur denken. Dann kehrt auch die Harmonie zurück!

Schütze

Bei Schützen ist Chaos oft vorprogrammiert! Das hat sie auch schon in so einige unliebsame Situationen gebracht. Um 2024 für mehr Ordnung zu sorgen, sollte das Sternzeichen vielleicht etwas mehr Struktur in seinen Alltag bringen. Listen, Post-its und genaue To-Do’s können hier hilfreich sein. Das wird den Schützen vor allem beruflich viel weiter bringen.

Steinbock

Verlockungen lauern überall. Ihnen zu widerstehen ist deshalb nicht immer einfach – das weiß der Steinbock ganz genau. Doch das wäre doch der ideale Neujahrsvorsatz für das Sternzeichen. Einfach ein paar Impulsen nicht nachgeben und den inneren Drang somit bekämpfen. Dadurch geht der Steinbock gestärkt durch 2024 und weiß, dass er mit reiner Willenskraft nahezu alles schaffen kann.

Wassermann

So sehr der Wassermann seine Träumereien auch liebt – jetzt ist es an der Zeit, dass sie endlich Realität werden! Was nützt es dem Sternzeichen, den Menschen in seinem Umfeld von seinen Gedanken und Vorhaben zu erzählen, wenn diese erst wieder verpuffen und niemals stattfinden? Im neuen Jahr sollte das Sternzeichen also endlich die Dinge in Angriff nehmen, die schon lange anstehen.

Fische

„Nein“ zu sagen fällt dem Fisch unglaublich schwer. Daher befindet er sich auch oft in Situationen, in denen er zurückstecken muss. Der Vorsatz fürs nächste Jahr: Nicht immer andere vor einen selbst stellen. Denn öfter, als einem lieb ist, wird es einem nicht gedankt und man hat vollkommen umsonst auf das metaphorische letzte Pizzastück verzichtet.

Zum Artikel „Diese Neujahrsvorsätze sollten sich die Sternzeichen vornehmen – Teil 1“ kommt ihr hier.