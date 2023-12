Das neue Jahr steht vor der Türe. Höchste Zeit, uns auch 2024 ein paar Neujahrsvorsätze vorzunehmen, die wir vermutlich bis Februar wieder vergessen haben. Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert! Und wer weiß, vielleicht hält der oder die eine oder andere auch länger durch.

Welche Vorsätze 2024 die richtigen für alle Sternzeichen sind, verraten wir hier.

Widder

Der Widder sollte sich fürs neue Jahr unbedingt vornehmen, etwas mehr flexibel zu sein. Denn mit seiner aktuellen Einstellung, dass immer alles nach Plan laufen MUSS, macht er sich und seinem Umfeld nur unnötig schwer. Hat er erstmal gelernt, etwas spontaner und entspannter mit Situationen umzugehen, lebt es sich weitaus stressfreier!

Stier

Der Stier neigt dazu, Menschen Dinge zu versprechen, die er einfach niemals einhält. Das hat bereits das eine oder andere Mal für große Enttäuschung bis hin zu Konflikten geführt. Wie wäre es, wenn das Sternzeichen 2024 einfach mal versucht, wirklich nur das auszumachen, was im Bereich des Möglichen liegt?

Zwillinge

Einen Termin mit einem Zwilling zu finden war 2023 kein leichtes Unterfangen. Für das neue Jahr sollte sich das Sternzeichen daher unbedingt vornehmen, auch mal ruhigere Phasen in sein Leben einzuplanen. Schließlich bleibt ihm überhaupt keine Zeit, im Moment zu leben, wenn er ständig nur von einem Ort zum nächsten hetzt. Weniger busy sein und dafür mehr genießen, lautet die Devise für 2024!

Krebs

Der Krebs ist ziemlich schnell von vielen Dingen begeistert. Das ist zwar toll, doch oft fällt es ihm schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Um sich nicht in einem Strudel aus kreativen Ideen zu verlieren, sollte sich das Sternzeichen für 2024 vornehmen, eine Leidenschaft in den Mittelpunkt zu stellen und diese schließlich auch zu vertiefen.

Löwe

Der Löwe hat seine Herzen im vergangenen Jahr so verschenkt, als wären sie im Sonderangebot. Dabei muss er sich erstmal bewusst werden, dass er in Wahrheit nur ein einziges hat. Und das sollte er an die Person verlieren, die wirklich zu ihm passt. Anstatt also nur nach Oberflächlichkeiten Ausschau zu halten, sollte das Sternzeichen eine tiefere Verbindung zu jemandem aufbauen und sich dann erst verlieben.

Jungfrau

Liebe Jungfrau, du weißt ganz genau, was jetzt kommt! 2024 ist dein Jahr! Und zwar deshalb, weil du dann endlich auf dein Herz hören wirst und nicht mehr alles zerdenkst. Manchmal müssen Dinge absolut keinen Sinn ergeben. Wenn es sich richtig anfühlt, dann go for it. Wenn nicht, dann zieh weiter. Ganz egal ob es sich dabei um Liebesangelegenheiten, den Job oder Sonstiges handelt.