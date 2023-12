Country-Legende Dolly Parton hat einem todkranken Fan einen seiner letzten Wünsche erfüllt. Der Mann ist an Darmkrebs erkrankt und weiß, dass es für ihn keine Rettung mehr gibt. Gemeinsam mit seiner Frau hat er eine Bucket-List geschrieben, mit all den Dingen, die er noch erleben möchte.

Auch ein Treffen mit der „Jolene“-Interpretin war mit dabei.

Dolly Parton überrascht krebskranken Fan

Seit 2019 leidet LeGrand Gold an Darmkrebs. Unzählige Behandlungen und Versuche, ihn zu heilen, sind schlussendlich fehlgeschlagen. Denn kürzlich erfuhr der in Utah lebende Mann die niederschmetternde Nachricht, dass die Chemotherapie keine Wirkung mehr zeige und der Krebs bereits gestreut habe. „Sie haben mich nachhause geschickt und mir gesagt, dass ich Zeit mit meiner Familien verbringen soll“, wie der Mann gegenüber KSL TV berichtet. Dann hat er gemeinsam mit seiner Familie eine Bucket-List mit all den Dingen erstellt, die er gerne noch erleben möchte, bevor er stirbt. So schrieben seine Frau und seine fünf Kinder auch ein Treffen mit Dolly Parton auf die Liste.

Doch dass er jemals mit der Country-Legende sprechen wird, hat LeGrand eigentlich schon abgeschrieben. Doch dann erlebte der schwerkranke Mann eine Weihnachtsüberraschung. Denn plötzlich klingelte das Telefon – als er ranging, konnte er seinen Ohren nicht trauen. Tatsächlich meldete sich keine Geringere als Dolly Parton am anderen Ende.

„Große Hilfe in den letzten zwei Jahren“

„Hey LG! Hier ist Dolly P!“, begann die 77-Jährige das Gespräch mit LeGrand. Dann bedankte sie sich für seine Treue als Fan und sagte: „Ich bin einfach glücklich zu wissen, dass ich dein Leben in irgendeiner Weise berührt habe. Danke, dass du mich damit ehrst.“ Auch LeGrand und seine Frau bekamen schließlich die Gelegenheit, Dolly Parton zu danken. „Du warst eine große Hilfe, besonders in den letzten zwei Jahren“, so der Patient, wie auf einem Youtube-Video zu hören ist.

Persönliches Ständchen von Dolly Parton

Am Ende Gesprächs teilte Parton LeGrand mit, dass sie ihn „immer lieben“ werde. Dann stimmte sie den emotionalen Whitney-Houston-Song „I Will Always Love You“ an und änderte den Text zu „I will always love LG“. Für ihren Fan eines der wohl größten Geschenke: „Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt unsterblich bin“, so LeGrand gegenüber KSL TV.

Einige Dinge von seiner Bucket-List muss der fünffache Familienvater noch erledigen – und das, ohne zu wissen, wie viel Zeit ihm eigentlich noch bleibt. „Ich möchte nicht während der Feiertage sterben“, war sich LeGrand sicher. Der Anruf von Dolly hat ihm jedenfalls wieder etwas mehr Kraft gegeben: „Das war richtig cool. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben“, so LeGrand.