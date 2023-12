Sie hat es wieder getan: Immer mal wieder postet Kim Kardashian Bilder auf ihrem Instagram-Account, mit offensichtlichen Photoshop-Hoppalas. Auch ihr jüngstes Posting, gemeinsam mit ihrer Family vor einem weißen Weihnachtsbaum, amüsiert ihre Follower.

Denn auf einem der Schnappschüsse scheint die 43-Jährige tatsächlich zwei Daumen zu haben.

Warum hat Kim Kardashian plötzlich zwei Daumen?

Alle Jahre wieder beschert uns Kim Kardashian Einblicke in ihr Luxus-Leben. Dabei dürfen natürlich auch Schnappschüsse ihrer Familie nicht fehlen. Auch während der diesjährigen Feiertage teilt die Unternehmerin Bilder ihres alljährlichen Weihnachtsshootings. Kim präsentiert sich dabei stolz vor einem mit Kunstschnee bedeckten Weihnachtsbaum. Neben ihr ihre vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm.

Auf einer der Aufnahmen hält die 43-Jährige die Hand ihrer ältesten Tochter North. Aufmerksamen User:innen ist dabei sofort aufgefallen, dass hier etwas nicht stimmt. Nein, wir sehen durch die großen Mengen an Eierlikör und Glühwein während der Feiertage nicht plötzlich doppelt. Kim hat auf einem der Bilder (Slide Nr. 4) tatsächlich zwei Daumen. Seht selbst!

Netz amüsiert sich über Photoshop-Fail und zeigt sich von Kindern verzaubert

Zu ihrem kleinen Bearbeitungsmissgeschick hat das Netz natürlich sofort eine Meinung: Es sieht verdammt creepy aus! Während sich die einen immer noch fragen, ob sie eine optische Täuschung vor sich haben, sind sich andere einig, dass Kim sich aus Versehen einfach zwei Daumen verpasst hat. Da das nicht das erste Mal ist, dass der „Keeping Up With The Kardashians“-Star mit einem Photoshop-Fail für Lacher sorgt, sind die meisten von ihren entzückenden Kindern verzaubert. „Chi ist einfach dein Zwilling, sie ist so wunderschön“, schwärmt eine Person über ihre fünfjährige Tochter.

Ist es True oder doch Stormi?

Während bei den Bildern des Kardashian-Clans schon öfter kleine Ungenauigkeiten auftauchten, bleibt vor allem eines in Erinnerung. Im vergangenen Jahr teilte Kim ein Bild ihrer Tochter Chicago sowie ihrer Nichte True, die Tochter von Khloé Kardashian. Fans haben den kleinen Schwindel allerdings schnell aufgedeckt! Denn wie sich herausstellte, war es der Körper von Kylie Jenners Tochter Stormi, auf dem nun der Kopf von True zu sehen war.

Im Nachhinein verriet Kim in ihrer eigenen TV-Show „The Kardashians“, dass Kylie nicht wollte, dass ein Foto ihrer Tochter im Netz geteilt wird. „Das habe ich akzeptiert. Also habe ich Trues Gesicht auf Stormis Körper gephotoshopt“, erklärte Kim. „Kein großer Skandal“. Der Grund, weshalb Kim das Bild unbedingt posten wollte: Das Outfit von Töchterchen Chicago war an diesem Tag einfach zu süß, um es der Instagram-Welt vorzuenthalten.