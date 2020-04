Mit einem Posting auf ihrem Instagram-Account meldet sich Lindsay Lohan nun zurück. Und das nicht nur einfach so. Denn die 33-Jährige kündigt außerdem neue Musik an.

Auf Instagram veröffentlichte sie einen Videoclip

Lindsay Lohan: “I’m Back!”

“I’m Back!”, schreibt Lindsay Lohan unter ihrem neuesten Instagram-Posting. Es ist das einzige auf ihrem offiziellen Account. Mit einem kurzen Videoclip meldet sie sich bei ihren Fans zurück und kündigt außerdem neue Musik an. Darin sind kurze Ausschnitte und Momente aus ihrer Karriere zu sehen, gemischt mit Paparazzi-Bildern. Am Ende ist Lindsays Stimme zu hören: “I am back”, so die 33-Jährige. Mit dem Clip postete sie außerdem einen Link zur Vorbestellung ihrer neuen Single.

Posting sorgt für Verwirrung

Lange Zeit war von der US-Schauspielerin nichts zu hören. Zumindest, wenn es um ihre Schauspiel- und Musikkarriere geht. Denn zuletzt machte sie eher mit Alkoholeskapaden und Drogenexzessen Schlagzeilen. Außerdem betreibt die 33-Jährige einen Club auf der griechischen Insel Mykonos. Nun will sie offenbar doch wieder ins Show-Business zurück. Doch Fans sind skeptisch.

Gemischte Reaktionen auf Lindsay Lohan-Comeback

Im Netz ist man sich über das angekündigte Comeback von Lohan nicht so ganz einig. Denn während die einen total begeistert sind, können andere absolut gar nichts damit anfangen. “Ist 2020 nicht schon schlimm genug?”, lautet etwa ein Kommentar auf Twitter. Wir sind gespannt, was da noch kommt…