Die halbe Welt, oder zumindest diejenigen, die sich für das Liebesleben von Taylor Swift interessieren, fragt sich gerade: Wer ist Travis Kelce? Es sieht nämlich ganz so aus, als wäre der NFL-Player der neue Mann an der Seite der „Cruel Summer“-Interpretin.

Wir verraten euch alles, was ihr über den 33-jährigen Profisportler wissen müsst.

6 Dinge, die ihr über Travis Kelce wissen müsst

Vor wenigen Tagen stieg das weltweite Interesse an Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce enorm an! Grund dafür ist keine Geringere als Taylor Swift. Denn sie befand sich während des Football-Spiels im Stadion in Kansas City und feuerte den 33-Jährigen, gemeinsam mit seiner Mutter, von der Kelces-Familien-Tribüne aus an. Als die beiden dann auch noch gemeinsam das Stadion verließen, war klar: Zwischen den beiden läuft etwas! Während sich die Sängerin noch nicht dazu geäußert hat, schwärmte der Profisportler bereits in einem Podcast über TayTay.

Höchste Zeit also, herauszufinden, wer der Mann ist, der das Herz von Taylor Swift erobert zu haben scheint. Wir haben uns schlau gemacht und folgende fünf Dinge herausgefunden, die ihr einfach wissen müsst, wenn ihr ein „Swiftie“ seid und genauestens über das Datingleben der Ikone informiert sein wollt.

1. Er gewann bereits zweimal beim Super Bowl

Zunächst einmal: Taylor hat sich keinen Unbekannten ausgesucht! Denn Travis gilt als wahrer Superstar in Football-Kreisen. Der Grund: Der 33-Jährige gewann in seiner Funktion als Passfänger der Kansas City Chiefs bereits zweimal den Super Bowl. Einmal 2020 und einmal 2023, was ihn zum amtierenden Champion macht! Ob eingefleischte „Swifties“ jetzt auch zu großen NFL-Fans werden?

2. Auch sein Bruder ist Football-Player

Das Profisportler-Gen liegt offenbar in der Familie. Denn auch Travis‘ Bruder Jason ist Footballer. Anders als Travis spielt er jedoch für die Philadelphia Eagles. Nicht selten bringt diese sportliche Konkurrenz die Familie Kelce in einen Zwiespalt. Denn als die beiden Brüder vergangenen Februar mit ihren Mannschaften um den NFL-Titel spielten, musste sich ihre Mutter zweiteilen – und zwar literally. Denn sie trug ein zweigeteiltes Shirt mit den Farben der Kansas City Chiefs sowie jenen der Philadelphia Eagles.

3. Er kann singen

Eine große Gemeinsamkeit scheint Travis mit TayTay jedenfalls zu haben: Die Liebe zur Musik! Denn auch der Profisportler ist musikalisch und greift hin und wieder zum Mikro. Während er anfangs nur bei den Feierlichten seiner Mannschaft die Hymne der Beastie Boys, (You Gotta) Fight for Your Right (To Party), sang, bewies er sein Talent kürzlich in der US-Talkshow „The Tonight Show“ mit Jimmy Fallon. Darin sang er ein Duett mit dem TV-Moderator und begeisterte das Publikum. Ob Taylor sich den Auftritt damals wohl angesehen hat?

4. Er hatte eine Datingshow

Im Jahr 2016 suchte Travis im TV mit seiner eigenen Datingshow namens „Catching Kelce“ nach seiner großen Liebe. Dort datete er ganze 50 Frauen gleichzeitig – eine aus jedem US-Bundesstaat. Am Ende entschied er sich für Maya Benberry aus Kentucky. Doch nur wenige Monate nach dem Ende der Show war auch ihre Beziehung bereits wieder vorbei. Wie Hollywood Life berichtet, beschuldigte Maya den Football-Spieler damals, sie betrogen zu haben.

5. Sein bisheriges Datingleben

Nachdem die kurze Beziehung mit Maya also vorbei war, kam er mit Kayla Nicole, einem Model und Sport-Kommentatorin zusammen. Mit ihr war er von 2017 bis 2022 liiert – wobei die beiden laut Page Six eine On-Off-Beziehung geführt haben sollen. Auch Kayla beschuldigte den NFL-Star, untreu gewesen zu sein. Doch Travis stritt damals alles ab. Auf Twitter schrieb er: „Das sind Fake News und Lügen! Das ist nicht der Grund, weshalb Kayla und ich uns getrennt haben“.

Im Oktober 2022, nachdem mit Kalya endgültig alles aus war, gab es Gerüchte, dass er Access-Hollywood-Korrespondentin Zuri Hall daten soll. Auch sie war während eines Football-Spiels zu Gast in seiner Familien-Lounge. Nachdem sich beide aber nie zu einer angeblichen Beziehung geäußert haben, verbrachte Travis das Jahr 2023 offenbar als Single. Bis jetzt!

6. Er hat den ersten Schritt gemacht

Die Frage, die wir uns wohl alle stellen: Wie haben sich Taylor und Travis kennengelernt? Während diese Antwort noch Rätsel aufgibt, wissen wir aber immerhin, wer von den beiden den ersten Schritt gemacht hat. Travis war vergangenen Juli zu Gast bei Taylor „Eras Tour“ im Arrowhead Stadion in Kansas City. Dort wollte er offenbar den ersten Schritt machen und Taylor ansprechen. Dafür hat er sogar extra ein Freundschafts-Armband (das inoffizielle Accessoire von allen Taylor-Swift-Fans) mitgebracht, auf dem seine Telefonnummer stand. Doch leider hatte er keine Chance, die Sängerin nach ihrer Show abzupassen. Denn nachdem sie ihre Stimme schonen muss, spricht TayTay vor und nach dem Konzert mit absolut niemandem. Nicht mal mit amtierenden Super-Bowl-Champions. Das verriet Travis alles in seinem Podcast „New Heights“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason macht. Schlussendlich sind die beiden dann aber doch zum Reden gekommen, wie man sieht.