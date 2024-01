Es gibt Tage, an denen es besonders gut läuft und absolut nichts die Stimmung trüben kann. Dafür sorgt eine besondere kosmische Strömung, die durch die Planeten- und Sternenkonstellationen eine positive Energie aussendet. Welche Glückstage das Jahr 2024 für alle Sternzeichen bereithält, verraten wir hier!

Gleich mal im Kalender markieren …

Das passiert an den Glückstagen

Wir kennen alle diese Tage, an denen unerwartet positive Dinge passieren, wir ultra-gute Laune haben und einfach alles reibungslos klappt, was wir uns vornehmen. Durch kräftigen Energien, die auf uns zukommen, sind wir empfänglicher für Glück und es fällt uns wesentlich leichter, etwas als große Chance zu sehen, das wir normalerweise kaum beachten.

Natürlich warten auch 2024 wieder solche besonderen Tage auf uns. Diesmal sogar mit doppelter Power. Denn das neue Jahr steht im Zeichen des Herrscherplaneten Sonne und überschüttet uns regelrecht mit Energie-Schüben und positiven Schwingungen. Mit viel Rückenwind ist unser Selbstbewusstsein gestärkt, unser Blick klar und das Spotlight fällt dorthin, wo eine große persönliche Veränderung wartet.

So werden die Tage berechnet

Laut Astrolog:innen (beispielsweise von Astrowoche.de), lassen sich die Glückstage für jedes Sternzeichen durch mehrere Indikatoren berechnen. Zum einen zählen die Bewegungen der Planeten dazu. Aber auch die Position der Himmelskörper im Geburtshoroskop spielt hierbei mit. Kommt es dann zu bestimmten Konstellationen, wird eine große Menge an kosmischer Energie freigesetzt – dadurch, dass wir an den speziellen Tagen empfänglicher für astrologische Phänomene sind, spüren wir diese Veränderung. Was wir daraus machen, bleibt allerdings uns selbst überlassen.

Oftmals sorgt bereits der Gedanke daran dafür, dass wir mehr schaffen, als sonst und dass wir uns besser fühlen. Welche Tage sich die verschiedenen Tierkreiszeichen im Kalender markieren sollten, lest ihr hier!

Wassermann

3. Juni

15. August

3. November

Fische

12. März

21. März

9. September

Widder

5. April

3. Mai

4. November

Stier

15. Februar

16. Mai

9. Juni

Zwillinge

6. April

26. Mai

12. Juli

Krebs

17. Juni

8. September

18. November

Löwe

12. Juli

2. September

5. November

Jungfrau

5. Mai

25. September

14. Oktober

Waage

8. Februar

24. Mai

12. Juli

Skorpion

12. März

16. Mai

5. August

Schütze

5. Februar

1. Mai

18. Oktober

Steinbock