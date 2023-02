Es gibt Menschen, die ihre Mitmenschen ziemlich gut einschätzen können. Sie spüren sofort, wenn bei ihrem Gegenüber etwas nicht stimmt und fragen sofort nach. Der Ursprung dieser Fähigkeit liegt zum Teil auch in ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreizeichen sind besonders gut darin, andere zu lesen.

Fische

Fische wirken oft so, als würden sie sich ständig in ihren Gedanken verlieren. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Tatsächlich hat das Wasserzeichen einen unvergleichlichen Sinn für den Gemütszustand seiner Mitmenschen. Denn das Sternzeichen spürt es, wenn es jemandem nicht gutgeht und das auch ohne enge Bindung zu dieser Person. Fast schon unheimlich. Fische helfen aber auch gern und haben immer ein offenes Ohr für andere. Man kann ihnen vertrauen.

Waage

Die Waage ist sehr harmoniebedürftig. Wirkt etwas oder jemand unausgeglichen, dann fällt es dem Sternzeichen sofort auf – seine Antennen dafür sind ausgesprochen sensibel. Doch die Waage kann diese Unausgewogenheit nicht einfach so stehen lassen. Sie muss ihrem Bedürfnis nachgehen und helfen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und in den meisten Fällen ist sie erfolgreich damit, da sie sich gut in ihre Mitmenschen hineinversetzen kann.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr sensibles Sternzeichen. Das Tierkreiszeichen nimmt Schwingungen und Gefühle anderer Personen sofort wahr. Egal, ob diese positiv oder negativ sind. Sein Bauchgefühl trügt ihn in diesem Fall nie. Hier kommt dem Sternzeichen seine einfühlsame Art zugute, denn es hat irgendwie immer die richtigen Worte parat. Viele Menschen vertrauen dem Krebs deshalb ihre tiefsten Sorgen und Geheimnisse an.