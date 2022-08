Schon mal etwas von FOMO gehört? Davon waren wir bestimmt alle schon mal betroffen. Es gibt nämlich jede Menge Gelegenheiten, die einem das Gefühl vermitteln, etwas Wichtiges zu verpassen. Vor allem bei diesen drei Sternzeichen ist diese Eigenschaft besonders stark ausgeprägt.

Denn sie können nichts wirklich genießen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was ihnen vielleicht gerade entgeht.

Widder

Auch wenn der Widder ein echter Genießer ist, steht er sich oft selbst im Weg. Vor allem im Urlaub. Denn obwohl er einfach nur mal entspannen möchte, gelingt ihm das nicht wirklich. Dafür zerbricht er sich viel zu oft den Kopf darüber, was er noch alles erleben muss, um auch jede Sekunde auszukosten. Den Stress, den er sich dadurch selbst bereitet, nimmt allerdings nur sein Umfeld wahr. Weist man das Sternzeichen darauf hin, reagiert es oft genervt und mit Unverständnis. Schließlich befindet man sich nicht allzu oft an einem Urlaubsort und muss dementsprechend auch nutzen, was vor einem ist.

Löwe

Löwen lieben Gesellschaft um sie herum. Daher fühlen sie sich auch nur dann wohl, wenn sie von unzähligen Menschen umzingelt sind. Sich mit nur einer Person zu treffen, kommt für das Sternzeichen nur in Ausnahmefällen infrage. Doch selbst wenn man es endlich mal zu einem gemeinsamen Abendessen geschafft hat, kann man sich sicher sein, dass man nicht lange ungestört zu zweit bleibt. Ständig beantwortet der Löwe Nachrichten – dazu kommt, dass andauernd das Telefon klingelt und eine Partyeinladung nach der anderen eintrudelt. Dem Tierkreiszeichen fällt es sichtlich schwer, abzusagen, da es große Angst davor hat, einen wichtigen Moment zu verpassen.

Skorpion

Einfach nur still sitzen und nichts tun kommt für den Skorpion nicht infrage. Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, die man sich einfach nicht entgehen lassen sollte. Das bringt das Sternzeichen aber oftmals in stressige Situationen, denn von einem Ort zum nächsten zu hetzen und wirklich keine angesagte Veranstaltung auszulassen, nur damit man überall mitreden kann, ist wohl wirklich nicht der gesündeste Lebensstil. Schon klar, es gibt wohl immer etwas zu erleben und tote Hose ist vielleicht nichts für jedermann – aber ab und zu eine ruhige Kugel zu schieben, kann sicherlich auch nicht schaden.