Der Frühling ist in Sichtweite und versprüht schon jetzt gute Laune pur! Aus diesem Grund lassen wir uns durch die Happy-Mood direkt bei unseren Looks inspirieren. Welche Nageltrends in dieser Saison besonders angesagt sind, verraten wir euch hier.

Nur so viel: Es wird blumig und cute!

1. Pastell-Core

Wie so ziemlich jedes Jahr im Frühling erleben auch heuer Pastelltöne ihr großes Comeback! Egal ob im Colourmix oder eintönig, das cute Farbenspiel gehört einfach zu den schönsten Nageltrends in diesem Jahr. Besonders Zartrosa, ein helles Lila, Babyblau oder ein sanftes Grün sind die perfekte Ergänzung zu allen Springlooks! Dabei könnt ihr euch so richtig austoben: Sei es mit Nailart, einfachen Pünktchen oder pastellige Frenchnails.

Bild: Spotlight

2. Flower-Power

Kein Frühling ohne Blumen – das gilt auch bei Nageltrends! Deshalb holen wir uns auch eine gewaltige Portion Flower-Power auf unsere Nägel. Wer möchte, kann mit Nailstickern experimentieren – oder ihr greift einfach selbst zum Pinsel und zaubert euch kleine Blümchen. Tipp: Wer keinen Pinsel zur Hand hat, kann auch das runde Ende eines Bobby Pins dafür verwenden. Erfordert zwar ein kleines bisschen Fingerspitzengefühl, doch das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Entweder ihr greift hierbei zu knalligen Farben; oder ihr kombiniert hier zwei Trends: Pastell & Blumen …

Bild: Spotlight

3. Pearly Nails

Neben dem erfrischenden Colour-Pop sind auch schlichtere Designs absolut angesagt. Etwa Nägel, die in anmutigem Perlglanz schimmern. Dieser natürliche Trend erfordert allerdings eine gute Vorbereitung! Denn die Nägel müssen dafür gründlich gepflegt sein. Weg mit trockenen Schüppchen oder anderen Unregelmäßigkeiten. Dann beginnt ihr mit einem Base Coat, lasst diesen gut trocknen und tragt dann in regelmäßigen Bewegungen den Nagellack auf. Wer möchte, kann auch einen weißen oder rosé-färbigen Lack mit Perlmuttpuder vermischen.