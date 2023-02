Die Liste an Möglichkeiten, wie wir unsere Pony-Frisuren tragen, wird immer länger. Auch 2023 stoßen wieder drei neue Trend-Varianten dazu, die uns ins Schwärmen bringen. Wir sagen nur so viel: Der nächste Friseur-Termin ist schon gebucht …

So stylen wir unseren Pony im Frühling 2023!

1. Der Birkin Pony

Jane Birkin war bzw. ist nicht umsonst eine der gefragtesten Schauspielerinnen und Stilikonen ihrer Zeit. Daher machte sie in den 60ern den sogenannten Birkin Pony populär. Jetzt, 60 Jahre später, feiert die damalige Trendfrisur ihr großes Comeback und löst damit gekonnt die beliebten Curtain Bangs ab. Das Besondere an der Frisur: Die Stirnfransen sorgen mit den unterschiedlichen, teils sehr kurzen Enden, für mehr Struktur, wodurch das Haar gleich viel frischer und zudem federleicht aussieht. Plus: Das Styling könnte einfacher nicht sein, denn eigentlich muss man dabei überhaupt nichts tun – Birkin Bangs liegen so, wie es ihnen gerade passt und genau das macht den Look auch aus.

Stars, die den Birkin Pony feiern: Jenna Ortega, Lilly Collins und Anne Hathaway.

Bild: Zimmermann S23 / Spotlight

2. Der 60’s Pony

Packt eure Rundbürsten aus, denn die Blow-Out-Frisuren sind zurück! Im Frühling 2023 setzen wir alles auf 60’s-Vibes. Dazu gehört natürlich ein perfekt ausgeföhnter Pony. Der verleiht der Frisur mehr Schwung und sorgt außerdem für einen Volumen-Booster – wer kann da schon widerstehen?! Für das Styling den Pony mit der Rundbürste zuerst nach unten und zu den Seiten hin föhnen, dabei entstehen die abstehenden Spitzen. Dann die runden Stirnfransen in Form legen und mit etwas Haarspray fixieren. Funktioniert übrigens auch bestens mit Curtain Bangs.

Diese Stars lieben den 60’s Pony: Sabrina Carpenter, Ariana Grande und J. Lo.

Bild: Acne Studios S23 / Spotlight

3. Die Midi Bangs

Wer sich für Midi Bangs entscheidet, braucht vielleicht etwas Mut, denn auf den ersten Blick wirkt der Hairstyle ziemlich gewagt. Doch wir versichern euch: Damit liegt ihr absolut im Trend! Die kurz gehaltenen Stirnfransen verleihen eurem Look Charisma und Hingucker-Potential, von dem wir wohl alle träumen. Ob ihr den Pony dann akkurat und gerade haltet, ungerade oder fransig, ist je nach Vorliebe zu entscheiden. Der große Vorteil an dieser Frisur: Der Pony wird euch nie wieder nerven, denn er kann nicht mehr ungemütlich ins Gesicht hängen. Außerdem lässt sich der Style hervorragend mit dem angesagten Preppy Girl Look kombinieren …

Bei diesen Stars sind Midi Bangs total angesagt: Anya Taylor Joy, Nicola Peltz Beckham und Saoirse Ronan.