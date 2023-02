Chase Stokes kennen wir als charismatischen John B in der Netflix-Serie „Outer Banks“. Doch wusstet ihr, dass der Schauspieler eigentlich auf eine ganz andere Rolle aus war? Der heute 30-Jährige wollte nämlich unbedingt ein Part der „Stranger Things“-Welt sein und nahm an einem wichtigen Casting teil. Doch dann lief alles anders, als geplant.

Welche „Stranger Things“-Rolle Stokes hätte spielen sollen, verraten wir euch hier.

Chase Stokes hätte beinahe Kult-Rolle in „Stranger Things“ bekommen

Das Netflix-Universum ist mehr oder weniger mit jenem sämtlicher Datingshows zu vergleichen. Jeder kennt jeden und hin und wieder wird auch mal durchgemischt. Kein Wunder also, dass viele Schauspieler:innen auch jede Möglichkeit wahrnehmen, um in mehreren Serien und Filmen des Streaminganbieters vorzukommen. So wie Chase Stokes, Hauptdarsteller im Mystery-Drama „Outer Banks“. Doch was, wenn wir euch sagen, dass der heute 30-Jährige beinahe durch eine vollkommen andere Netflix-Serie bekannt geworden wäre?

Chase hat nämlich 2015 am Casting zur ersten Staffel von „Stranger Things“ teilgenommen und für eine Rolle vorgesprochen, die mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Wer jetzt gut kombinieren kann, weiß, dass es sich dabei nur um eine einzige Person handeln könnte: Steve Harrington. Doch leider lief das Casting für den Schauspieler so schlecht, dass die Rolle schlussendlich an Joe Keery vergeben wurde. „Stranger Things“-Fans sind sich hier wohl einig: Alles andere hätte sich auch einfach falsch angefühlt …

Blackout beim Casting

Aber was ist passiert? In einem Interview mit Access Hollywood verriet Stokes jetzt, dass er sein Steve-Harrington-Vorsprechen ziemlich vermasselt hat. „Ich habe den kompletten Text vergessen und das Vorsprechen total versaut“, so der Schauspieler. Ein Beweis, dass auch Schauspielstars absolut menschlich sind und hin und wieder richtige Blackouts erleben. Für das Casting nahm Stokes einen langen Weg auf sich, den er dann natürlich nochmal zurücklegen musste; geplagt von Selbstzweifeln. „Ich fuhr acht Stunden von Atlanta zurück nach Orlando und bereute jeden Moment meines Lebens“.

Doch auch wenn er die Rolle nicht bekommen hat, dürfte er dennoch einen bleibenden Eindruck bei den Duffer-Brothers, den beiden Masterminds hinter „Stranger Things“, hinterlassen haben. Denn er bekam immerhin eine Mini-Rolle in der ersten Staffel, jedoch ohne Text. Wohl, um auf Nummer Sicher zu gehen. „Ich hätte mir gewünscht, zumindest ein paar Worte zu sagen“, so Stokes, der es letztendlich auf anderem Wege geschafft hat, zu einem gefeierten Netflix-Star zu werden.

Karriere trotz „Stranger Things“-Casting

Die Serienmacher hätten sich mit Joe Kerry aber für die richtige Person entschieden, so Chase. „Ich bin super stolz auf [Joe]. Ich habe im Laufe der Jahre ein wenig mit ihm gesprochen“, so der Schauspieler. „Und ich bin den Duffer-Brothers einfach dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Job zu machen und meine Karriere zu starten“. Denn, was viele vielleicht nicht wussten: „Outer Banks“ stammt aus der Feder von Produzenten, die mit Matt und Ross Duffer an „Stranger Things“ gearbeitet haben. „Somit schließt sich der Kreis“, so Chase.

Wer jetzt mehr von dem US-Schauspieler sehen möchte, hat dazu bald die Gelegenheit! Denn Staffel drei von „Outer Banks“ erscheint am 23. Februar 2023.