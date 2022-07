Früher war vieles noch einfacher. Und mit früher meinen wir eine Zeit, in der wir noch Kinder waren und uns um nahezu nichts Gedanken machen mussten. Die beste Zeit im Jahr? Eindeutig der Sommer! Besonders für diese Sternzeichen ist die warme Jahreszeit meistens der Moment, an dem sie an ihre Kindheit denken.

Wer vielleicht gerade ein bisschen melancholisch ist, lest ihr hier.

Widder

Der Widder ist ein großer Familienmensch. Darum zählen auch Urlaube, in dem all seine Liebsten dabei sind, zu den schönsten Reisen für das Sternzeichen. Denn immer wieder denkt er dabei an die Vergangenheit und an all die schönen Dinge, die er im Sommer erlebt hat. Spielen im Sand, Eis bis zum Umfallen und abends in die Kinderdisco. Kein Wunder, dass sich hier schon mal ein bisschen Melancholie einschleichen kann. Immerhin wissen wir alle: So wird es nie wieder sein. Aber das ist auch gut so. Denn sonst hätte man schließlich keine so schönen Erinnerungen. Und: Es ist an der Zeit, die wertvollen Momente weiterzugeben.

Waage

Wenn die Waage an den Sommer denkt, dann hat sie sofort ein Lächeln im Gesicht. Denn für sie bedeutet das Freizeit, Freiheit und grenzenlose Freude. Dabei schwelgt das Sternzeichen auch gerne in Kindheitserinnerungen. Denn nichts war schöner, als mit Freunden den ganzen Tag im Garten zu verbringen, lustige Spiele zu spielen oder mit dem Fahrrad durch die Gegend zu cruisen. Dass dabei auch die einen oder anderen Narben (durch Stürze) entstanden sind, war der Waage immer vollkommen egal. Bis heute blickt sie mit einem warmen Gefühl im Bauch auf diese unbeschwerte Zeit zurück und kann schätzen, was sie damals erlebt hat.

Jungfrau

Sentimental wie die Jungfrau eben ist, wird sie in der Sommerzeit öfter mal ein bisschen ruhiger. Aber nicht etwa, weil sie traurig ist und sich zurückzieht, sondern weil sie insgeheim an all die wunderschönen Sommermomente aus ihrer Kindheit denkt. Ein Tag ohne baden wäre damals undenkbar gewesen.

All die freie Zeit, die man in den Ferien hatte, die Momente, die man mit seinen BFFs geteilt hat und die heißen Tage, die man gerne mal in der Shooping-Mall verbracht hat. Erinnerungen, die die Jungfrau oft zum Innehalten bringen, da sie einfach so dankbar ist, all das erlebt zu haben. Doch das Leben geht weiter und ob man möchte oder nicht: Früher oder später wird man eben erwachsen.