Tipps kann man nie genug haben, vor allem, wenn es sich um neue Beauty-Hacks handelt. Wir lieben unsere Morning- sowie auch Late-Night-Routine und sind stets den neuesten Trends auf der Spur. Vom entspannten Face Yoga über das Colorful Eye-Make-up bis hin zu der Perfect Skincare – Beauty-Lovers können sich jetzt freuen, denn wir verraten auch die Beauty-Highlights des Jahres und geben euch einen Überblick über die neuesten Trends am Beauty-Himmel!

Color Sensation

Wir wollen uns in jeglicher Form verwirklichen und dazu gehört auch ein ausdruckstarkes Augen-Make-up. Ein Colorful Eye-Make-up bietet uns die Möglichkeit, durch vielfältige Kombinationen und Farboptionen gestalterisch aktiv zu werden und unserer Stimmung Ausdruckskraft zu verleihen. Eine Pionierin im Bereich des sogenannten „Face Painting“ ist Kicki Yang Zhang, die diesen Trend sogar in einer Masterclass praktiziert – eine neue Art, diese farbenfrohe Magie zu erschaffen und unseren Look komplett zu machen. Mit dieser Methode verpassen wir unsere Augen mehr Form, Farbe und Leuchtkraft und setzen damit ein Statement. Let the colorful magic happen.

Beauty(ful) place to be

Beauty kennt keine Grenzen und ist für Jeden geschaffen. Zalando Beauty ist eine Plattform, auf der Beauty Fans definitiv fündig werden. Die neuesten Produkte, Tools und Trends können hier entdeckt und mit ihnen experimentiert werden. Der Werbespot von Zalando Beauty zelebriert die Beauty-Momente, die uns ein gutes Gefühl geben und uns trotz unterschiedlicher Beautyroutinen, letztendlich mit uns selbst und anderen verbinden. Diese facettenreiche Schönheit möchte Zalando Beauty mit der Welt teilen. Zalando Beauty schafft somit einen Raum für Verbindungen zwischen der Selbsterkundung, Identität und den kleinen Schönheitsmomenten, die uns alle einzigartig machen, gut tun und dennoch miteinander verbinden. Die Botschaft dahinter: Niemand muss sich verstellen, jeder kann so sein wie er möchte und ist schön so wie er ist!

Let it pop! Und jetzt aufgepasst, denn all diese Beautytrends und noch viel mehr, könnt ihr von 9. bis 11. Juni bei DEM Schönheits-Highlight im Zalando Beauty Haus in Wien live erleben, kennen und lieben lernen. Spannende Vorträge, Hautberatungen mit Experten, inspirierende Workshops und die neusten Produkte erwarten euch beim Zalando Beauty Haus in der Herrengasse 1.3 im 1. Bezirk, das kostenlos für alle zugänglich ist. Bewerbt euch für einen der exklusiven Workshops und gewinnt einen der begehrten Workshop-Plätze von Olivia Szmidt („Face Yoga“), Kiki Yang Zhang („Face Painting“) und Selfcaresociety („Perfect Selfcare“) beim Event von Beauty House by Zalando. Zusätzlich dazu könnt ihr ein Goodie Bag und 20 Prozent auf das gesamte Sortiment abstauben – auf was wartet ihr noch?

Die Öffnungszeiten und das volle Programm vom Zalando Beauty Haus findest du hier: www.beautyhousebyzalando.at

Photographer: Charlotte Wales © Zalando SE

Natural Glow meets Perfect Skincare

Natürlichkeit wird nun Großgeschrieben, denn wer wünscht ihn sich nicht – den natürlichen Glow für jeden Tag, der einen mit Leichtigkeit zum Strahlen bringt und kleine Unreinheiten ganz einfach kaschiert. Ganz klar: Jeder! Natural Glow ist genau das Richtige für alle, die sich nicht Schicht für Schicht zuspachteln wollen, um herauszustechen, sondern ihre natürliche Schönheit zum Ausdruck bringen wollen. Für den natürlichen Glow-Effekt benötigen wir jedoch die perfekte Skin-Routine, um das gewünschte Ergebnis einer frischen, makellosen Haut zu erzielen. Skincare-Routine verbindet uns alle und lässt uns durch die positive Wirkung sicherer nach außen auftreten – die passenden Tipps und Tricks liefert uns Selfcaresociety. Shine to impress with natural beauty: Unsere Devise für alle Tage im Jahr.

Face Yoga – das Muskeltraining fürs Gesicht

Ja ihr habt richtig gehört – Muskeltraining gibt es jetzt auf für das Gesicht, denn was man am Körper anwenden kann, tut auch meist dem Gesicht gut. Das sogenannte Face Yoga wird schon lange nicht mehr nur in China praktiziert, sondern auch bei einigen Schönheitsgurus erfolgreich angewendet. Die Methode erzielt den gewünschten Face Lifting Effekt, wirkt entschlackend und wohltuend auf unser Empfinden. Auch in Wien gibt es das Workout fürs Gesicht: Expertin Olivia Szmidt von getfacefit begeistert mit ihrer Technik auf ihrem Instagram Kanal und wird ihr Können beim Event von Zalando Beauty zeigen und anbieten. Kleiner Tipp von uns: Für die Anwendung zuhause können auch Tools, wie der bekannte Jade-Roller oder der Gua Sha Stein, eingesetzt werden, um zarte Gesichtszüge zu unterstreichen und das Doppelkinn verschwinden lassen.

