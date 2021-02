Du hast einfach absolut keine Idee, was du deiner Freundin zum Valentinstag schenken sollst? Dann gibt’s hier ein paar Tipps von uns.

Mit diesen süßen Valentinstag-Geschenken machst du deiner Freundin garantiert eine Freude.

1. Unterwäsche von Skiny

Passend zum Valentinstag hat Skiny eine eigene Capsule Collection auf den Markt gebracht. Und es muss nicht unbedingt Unterwäsche sein, sondern kann ja auch einfach ein gemütlicher Pyjama zum Chillen auf der Couch sein. Die Kollektion ist jedenfalls zuckersüß und online erhältlich.

2. Zalando-Gutschein

Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da! Wer seine Liebste am Valentinstag mit Beauty-Produkten überraschen will, der wird auf ZALANDO BEAUTY garantiert fündig. Wie wär’s zum Beispiel mit MAC Cosmetics? Und wer wirklich keine Ahnung hat, was er bestellen soll, dann macht man garantiert auch mit einem Gutschein eine riesengroße Freude!

3. Lockenstab von Babybliss

Über den Babyliss Soft Curls Lockenstab freut sich deine Freundin fix! Die Beschichtung der Eisen besteht aus wertvollem Quartz und Keramik, wodurch die Haare vor zu viel Hitze geschützt werden. Zum Beispiel bei BIPA für circa 32 Euro erhältlich.

4. Rituals Duftkerze

Die Düfte von Rituals machen fast schon süchtig! Egal ob Duftkerze, Diffuser oder Duschschaum – eine süße Überraschung von Rituals ist das perfekte Geschenk zum Valentinstag. Duftkerzen sind ab circa 20 Euro im Online-Shop oder in den Stores erhältlich.

5. Lavera Duschpflege

Mit Naturkosmetik von Lavera kannst du garantiert nichts falsch machen. Wie wär’s zum Beispiel mit einem pflegendem Haarshampoo oder Duschgel? Mit den neuen festen Shampoos und Duschen tut man nicht nur der Haut und Haaren etwas Gutes, sondern spart gleichzeitig auch noch Plastik. Die Verpackung besteht zu 100% aus Recyclingfasern. Außerdem sind die Shampoos und festen Duschgels nicht nur biologisch abbaubar, sondern auch dreimal ergiebiger als die flüssigen Varianten.