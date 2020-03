In Zeiten von Corona ist es empfohlen, soziale Kontakte zu reduzieren. Zum Glück gibt es Social Media & Co. Somit müssen wir nicht auf unsere Liebsten verzichten. Es gibt einige Apps, um trotzdem die wichtigsten Neuigkeiten auszutauschen und Up to date zu bleiben.

Wir stellen euch die wichtigsten Apps und deren Funktionen vor, um während der Coronavirus-Krise in Kontakt zu bleiben.

WhatsApp

Mit WhatsApp kann man nicht nur Nachrichten, sondern auch Sprachnotizen oder Dokumente versenden. Besonders praktisch ist natürlich auch die Anruf-Funktion: hier kann man sich zwischen dem normalen Telefonat und dem Videochat entscheiden. WhatsApp macht es außerdem möglich sich in Gruppenchats über Themen auszutauschen und somit auf einen Schlag mehrere Leute zu erreichen.

Facebook

Facebook ist ja dafür bekannt, Menschen zu verbinden. Das Praktische ist, man kann jeder Person auf der Plattform eine Freundschaftsanfrage schicken und somit nur durch den Nutzernamen in Kontakt treten. Durch die geposteten Beiträge oder durch ausgetauschte Nachrichten im Messenger, kann man sich somit am laufenden halten. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit zum Telefonat oder Videochat.

Snapchat

Wer seine Freunde aber in Echtzeit und Farbe sehen möchte, kann auch zu Snapchat greifen. Die Kommunikation funktioniert dadurch, dass man sich gegenseitig Fotos mit Text schicken kann. Es gibt auch die ganz normale Chat-Funktion und die Möglichkeit zum Videochat. Wer eine kleine Ablenkung braucht: Freunde können in kleinen Spielen gegeneinander antreten. Egal ob Ratespielchen oder die große Competition – ein kleines Lächeln wird es dir mit Sicherheit auf die Lippen zaubern.

Instagram

Ein gutes altes Throwback oder ein OOTD vom Home-Office, durch Instagram kann man sich vor allem durch gepostete Videos und Fotos austauschen. Natürlich gibt es auch hier wieder einige Alternativen zum Face-to-Face Gespräch: Man kann sich in Privatchats nicht nur Nachrichten, sondern auch Fotos und Videos schicken. Außerdem kann man auch hier wieder Anrufe tätigen oder Videochatten.