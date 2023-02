Während manch einer sich nach den Frühlingsgefühlen sehnt, können drei Sternzeichen den Sommer nicht mehr abwarten. Sie brauchen endlich Sonne, Strand und Urlaub!

Diese drei Sternzeichen sind richtige Sommer-Menschen.

Krebs

Die Krebse lieben den Sommer – und zwar nicht nur, weil sie in der warmen Jahreszeit Geburtstag haben. Vielmehr brauchen die Krebse die Sonne, um sich endlich wieder wohlzufühlen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen ihre Nasenspitze berühren, blühen die Krebse auf und verbringen so viel Zeit an der frischen Luft, wie nur irgendwie möglich ist. Sie hassen die grauen Jahreszeiten und sehnen sich stattdessen schon ab Jänner nach den Tagen, an denen es auch noch um acht Uhr abends draußen hell ist.

Widder

Als enorm soziales Tierkreiszeichen sind die Widder große Fans der warmen Jahreszeit. Denn sobald es draußen wärmer wird, merken die Widder, dass auch ihr Umfeld wieder motivierter ist, nach der Arbeit etwas zu unternehmen und im Sommer erkennen sie, wie voll ihr Terminkalender ist. Ein Gefühl, dass die extrovertierten Widder lieben. Eben deshalb zählen sie jetzt schon die Tage, an denen die Gastgärten wieder öffnen und es Zeit wird für Wochenendausflüge ans Meer.

Löwe

Die Löwen sind gemacht für den Sommer. Sie lieben einfach jeden Aspekt daran: die süßen Outfits, die leckeren Cocktails und allen voran den Sommerurlaub. Denn umgeben von Sand und Meer leben die Löwen vollkommen auf und werden zu ihrer besten Version. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie ihr Leben lang der Sonne hinterherreisen, um die Endorphine niemals zu verlieren, die ihnen die Sonne und das warme Wetter schenken. Denn dann würde ihr größter Traum wahr werden: das ganze Jahr über den „Hot Girl Summer“ auskosten!