Sich an Regeln zu halten fällt nicht immer allen leicht. Manche Menschen kommen sogar absolut gar nicht damit klar, wenn man ihnen etwas vorschreibt. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese fünf Tierkreiszeichen halten sich einfach nicht an Regeln.

Stier

Stiere gelten als extrem dickköpfig und stur. Kein Wunder also, dass es diesem Sternzeichen besonders schwerfällt, sich an Regeln zu halten. Er lässt sich nämlich nur ungern etwas vorschreiben und lässt sich lieber auf lange Diskussionen ein, anstatt einfach zu tun, was von ihm verlangt wird.

Schütze

Auch der Schütze hat so seine Probleme mit Regeln. Denn dieses Sternzeichen ist sehr freiheitsliebend und genießt seine Unabhängigkeit. Wenn es dann plötzlich etwas gibt, das er nicht tun darf, wird er wütend. Nicht umsonst haben vor allem Schützen häufig Probleme mit dem Gesetz.

Wassermann

Ähnlich ist es beim Wassermann. Denn auch er kommt mit Regeln und Vorschriften gar nicht klar, weil ihm seine Freiheit einfach heilig ist. Er liebt Aufregung und Abenteuer. Regeln zu brechen gehört für ihn einfach dazu und macht sein Leben spannender. Deshalb kassierte der Wassermann in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Strafe.

Krebs

Auch der Krebs kommt mit Regeln irgendwie nicht so wirklich klar. Zwar ist er nicht stur, dafür aber total misstrauisch. Er zweifelt an jeder Erklärung, die hinter einer Regel steckt und legt stattdessen seine ganz eigenen Richtlinien für sich fest. Dafür nimmt er sogar Diskussionen und Konfrontationen mit dem Gesetz in Kauf.

Löwe

Der Löwe liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Und um Aufmerksamkeit von möglichst vielen zu bekommen, scheut er keine Kosten und Mühen. Auch Gesetze und Vorschriften sind ihm dabei völlig egal. Solange er am Ende des Tages gute Geschichten erzählen kann, mit denen er wiederum im Mittelpunkt steht, ist ihm jedes Mittel recht. In seinen Augen sind Regeln etwas für Feiglinge.