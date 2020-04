Viele von uns verbringen im Moment so viel Zeit mit sich selbst, wie schon lange nicht mehr. Denn aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation ist das mit dem Rausgehen und Freunde treffen vorerst auf Eis gelegt. Doch die Sache hat auch etwas Gutes. Denn was gibt es schöneres, als sich endlich selbst zu finden und sein wahres Ich zu entdecken. Wie gut du darin bist, verrät dir dein Sternzeichen.

Vor allem diese drei Sternzeichen nutzen die Selbst-Isolation, um zu entschleunigen und wieder zu sich selbst zu finden.

Schütze

Der Schütze braucht eigentlich das Bad in der Menge. Denn dieses freiheitsliebende Sternzeichen lebt von der Bestätigung. Zeit mit sich selbst zu verbringen liegt nicht unbedingt in seiner Natur. Doch nun bleibt ihm einfach nichts anderes übrig, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dabei findet er plötzlich tatsächlich wieder mehr zu sich selbst. Er realisiert auf einmal, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen und empathisch zu sein. Denn all das blieb in letzter Zeit eher auf der Strecke. Für ihn hat die aktuelle Situation also durchaus ihre guten Seiten.

Löwe

Beim Löwen ist es ähnlich wie beim Schützen. Anstatt im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit von allen Seiten zu genießen, muss er sich nun mit sich selbst beschäftigen und lernen, auch mal alleine zu sein. Etwas, dass dem Löwen ziemlich schwerfällt. Denn obwohl er oft als Einzelgänger auftritt, kann er alleine nur ganz schlecht abschalten. In Wahrheit ist er nämlich ziemlich unsicher und setzt sich nur ungern mit seinen Gefühlen und seinem Innersten auseinander. Jetzt, wo ihm allerdings nichts anderes übrig bleibt, lernt er wieder, sich selbst zu lieben.

Waage

Die Waage findet in der Quarantäne ebenfalls zu sich selbst. Dieses harmoniebedürftige Sternzeichen nimmt nämlich meist eher Rücksicht auf andere und da bleiben die eigenen Bedürfnisse oft auf der Strecke. Doch jetzt hat sie endlich Zeit, wieder zu sich selbst zu finden und ihre innere Ruhe wiederherzustellen. Etwas, das sie schon viel länger hätte tun sollen, doch immer hinten angestellt hat, um für ihre Mitmenschen da sein zu können. Diese Auszeit in der Quarantäne ist zwar für uns alle hart, aber tut der Waage richtig gut.