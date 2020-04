Neben alltäglichen Dingen wie Fernsehen, Kochen oder Puzzeln ist es auch wichtig genug Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Denn trotz der aktuellen Ausgangsbeschränkungen, können wir kleine Spaziergänge unternehmen.

Diese drei Sternzeichen verbringen gerade die meiste Zeit draußen, indem sie mehrmals täglich joggen gehen.

Waage

Die Waage ist äußerst naturverbunden. Denn in freier Wildbahn kann sie ihre Sorgen vergessen. Zudem ist die Waage sehr umweltbewusst. Bei ihren Spaziergängen und beim täglichen Laufen hält sie deshalb stets ihre Augen offen. Sollte sie auf ihrem Weg etwas Müll auf dem Boden sehen, wird dieser sofort entsorgt.

Widder

Dieses Sternzeichen muss immer in Bewegung bleiben. Deshalb fällt es für ihm auch gerade so schwer, die meiste Zeit zu Hause zu bleiben. Um dennoch aktiv zu bleiben, geht der Widder mehrmals täglich joggen. Dabei kann er nicht nur all seine Energie herauslassen, sondern gleichzeitig auch seine Liebe zur Natur ausleben.

Stier

Der Stier ist ein wahrer Naturfreak. Sowohl lange Spaziergänge als auch eine Runde Jogging helfen ihm dabei, seine Probleme zu verarbeiten und den Kopf freizubekommen. Seine tägliche Dosis an der frischen Luft ist für den Stier aus diesem Grund auch in Zeiten der Corona-Krise unverzichtbar.