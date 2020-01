Endlich Mittag! Die Mittagspause ist ein Muss, um Energie für die zweite Hälfte des Arbeitstages zu tanken. Mit diesen Meal-Prep-Rezepten sagen wir Tschüss zu labbrigen Sandwiches und teurem Take-Away-Essen.

Wir stellen dir drei leckere Meal-Prep-Gerichte vor, die du ganz einfach am Vortag zubereiten kannst.

1. Gnocchi-Salat

Ein Gnocchi-Salat ist eine gute Alternative zum klassischen Nudelsalat. Und so funktioniert’s: Als Erstes kochst du die Gnocchi so, wie es auf der Packung verlangt ist und lässt sie abkühlen. Als Nächstes röstest du Pinienkerne in einer Pfanne, bis sie goldbraun werden. Nun ist Schnipseln angesagt! Getrocknete Tomaten und Zwiebel werden klein gehackt und die Rucola Blätter bringst du am besten in eine mundgerechte Größe. Schließlich gibst du alles in eine Schüssel und schmeckst deinen Salat mit Olivenöl und Balsamessig ab. Et voilà: Dein Gnocchi-Salat ist fertig!

2. Mais-Süßkartoffel-Suppe

Für die kalten Tage ist nichts wohltuender als eine warme Suppe. Damit das gelingt, hackst du zuerst eine Zwiebel klein und beginnst, diese in einer Pfanne zu dünsten. Anschließend gibst du eine Dose Mais sowie eine große Süßkartoffel (die du zuvor geschält und gewürfelt hast) hinzu. Nachdem du das Ganze ca. 2 Minuten gedünstet hast, gibst du 1 Liter Wasser, 1 Dose passierte Tomaten sowie 1 EL Brühe dazu. Den Inhalt deines Topfes lässt du ca. 15 Minuten köcheln. Jetzt wird der Stabmixer aus dem Schrank geholt! Nachdem du die Suppe püriert hast, kannst du noch 100 ml Sahne und Tortellini dazugeben. Alles erwärmen, mit Salz und Pfeffer würzen und fertig ist die Mais-Süßkartoffel-Suppe. In der Arbeit musst du die Suppe bloß wieder erneut erhitzen und schon kannst du sie genießen!

3. Grillkäse-Sandwich

Du möchtest dein langweiliges Käsebrot aufpeppen? Probier’s mal mit Grillkäse! Dazu erhitzt du als Erstes etwas Öl in einer Pfanne, in der du eine Scheibe Grillkäse auf beiden Seiten brätst. Währenddessen kannst du bereits zwei Scheiben Vollkornbrot in den Toaster legen. Jetzt wird geschichtet: Das Vollkornbrot wird mit dem Grillkäse, ein paar Tomatenscheiben und Blattsalat belegt und nach Belieben gewürzt – und schon ist das etwas andere Käsebrot fertig.

Lass es dir schmecken!