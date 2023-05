Die Met Gala ist in erster Linie das wohl größte Fashion-Event des Jahres. Doch wer genauer hinsieht, erkennt auch den einen oder anderen Beautytrend am Red Carpet mitten in New York City, der tonangebend für den Rest des Jahres ist.

Die schönsten Looks rund um Haare und Make-up der Superstars haben wir hier für euch.

1. Emily Ratajkowski

Baby Bangs are back! Supermodel Emily Ratajkowski präsentiert sich auf der Met Gala 2023 in einem vollkommen neuen Look. Der kurze Pony betont ihre Smokey Eyes und rundet ihr Gesicht perfekt ab. Dadurch, dass die Enden deutlich länger sind, als der Rest der Stirnfransen, kommen auch die vollen Augenbrauen von Emily perfekt zur Geltung.

Bild: Mike Coppola / Getty Image / Getty Images Entertainment

Auch Sängerin Lizzo ist dem Baby-Bangs-Trend verfallen:

Bild: Theo Wargo / Getty Images for Karl Lagerfeld / Getty Images Entertainment

2. Emma Chamberlain

Für einen der wohl größten Beautytrends des Jahres sorgt It-Girl Emma Chamberlain. Ihr Pool-blaues Augen-Make-up ist nicht nur ein Ultra-Flashback in die 2000er, sondern auch genau der Look, den wir am liebsten den ganzen Sommer über tragen wollen. Dazu kombiniert sie chunky Brows, einen Hauch von Blush und Nude-färbige Lippen.

Bild: Mike Coppola / Getty Image / Getty Images Entertainment

3. Florence Pugh

Die größte Beauty-Überraschung des Abends geht an Florence Pugh. Für ihren Hingucker-Look auf der diesjährigen Met Gala zeigt sich die Schauspielerin mit einem trendigen Buzz Cut und glamourösen Smokey Eyes. Angeblich hat sich Florence die Haare für ihren neuen Film „We Live in Time“ kurz schneiden lassen, den sie gerade gemeinsam mit Andrew Garfield dreht.

Bild: Jamie McCarthy / Getty Images / Getty Images Entertainment

4. Kendall Jenner

Den nächsten, äußerst praktischen, Trend liefert Kendall Jenner. Das Model beweist, dass ein sleeker Pony Tail den Glamour-Test besteht. Besonders elegant wirkt der Hairstyle dadurch, dass eine Haarsträhne rund um den oberen Part gelegt ist und damit auch für einen kleinen Twist sorgt. Fun Fact: Auch Modedesigner Karl Lagerfeld, zu dessen Ehre die diesjährige Gala veranstaltet wurde, feierte die ikonische Frisur zeit seines Lebens.

Bild: Jamie McCarthy / Getty Images / Getty Images Entertainment

5. Kristen Stewart

Dass der No-Make-up-Look auch Red Carpet tauglich ist, zeigt uns Kristen Stewart. Die Schauspielerin erscheint in einem weißen Chanel-Suit mit schwarzen Details. Für einen echten Hingucker sorgen ihre Straight Brows, die den androgynen Look von Kristen elegant betonen.

Bild: Theo Wargo / Getty Images for Karl Lagerfeld / Getty Images Entertainment

6. Ice Spice

Rapperin Ice Spice zeigt uns gleich drei Mega-Trends in Sachen Beauty am Red Carpet. Zuerst fallen ihre glänzenden roten Haare ins Auge, die sie in einem perfekt gestriegelten, sleeken Seitenscheitel präsentiert. Dazu passend sind auch ihre ultra-glossy Lips, die den gleichen Farbton wie ihre Haare haben. Auch die frosty Eyes der Musikerin, die sie mit einem Wingliner abrundet, sorgen für ein Highlight.

Bild: Mike Coppola / Getty Images / Getty Images Entertainment

7. Yara Shahidi

Auch 2023 begleiten uns die trendigen Siren Eyes noch. Schauspielerin Yara Shahidi kombiniert das Augen-Make-up in soften Brauntönen zu ihren Lippen. Ein Lipliner einer etwas dunkleren Farbe und ein heller brauner Lippenstift runden den Look perfekt ab.

Bild: Theo Wargo / Getty Images for Karl Lagerfeld / Getty Images Entertainment

8. Maya Hawke

Dauerwellen-Alert bei Maya Hawke! Die Schauspielerin zeigt sich am Red Carpet der Met Gala mit einem hellen Lockenkopf samt Seventies Bangs. Dazu trägt sie Spiderlashes (auch am unteren Wimpernkranz) sowie Lippen in einem soften Pink.

Bild: Jamie McCarthy / Getty Images / Getty Images Entertainment

9. Cara Delevingne

Für einen weiteren Hingucker des Abends sorgt Model und Schauspielerin Cara Delevingne. Nicht nur ihr Outfit, bestehend aus einem Kleid mit Stehkragen und fingerlosen Handschuhen, erinnert an den verstorbenen Karl Lagerfeld. Auch ihre silbrig-weißen Haare sollen wohl eine Hommage an den Chanel-Designer sein. Die Smokey Eyes von Cara heben ihre eisblauen Augen passend zu dem Look hervor.

Bild: Mike Coppola / Getty Images / Getty Images Entertainment

10. Suki Waterhouse

Frühlingsgefühle gab es bei Suki Waterhouse und Robert Pattinson – literally! Denn die beiden konnten am Red Carpet die Hände nicht voneinander lassen. Dazu passend lieferte die Schauspielerin einen perfekte Beautytrend für die Saison: Den „Effortless Romantic“-Look. Ihre Haare trägt sie leicht gewellt mit glatten Curtain Bangs. Beim Make-up sind hauptsächlich Sukis Augen betont und spiegeln mit Rot, Pink und Grün die Farben ihres Kleides wider.

Bild: Theo Wargo / Getty Images for Karl Lagerfeld / Getty Images Entertainment

11. Bella Ramsey

Das inoffizielle Farbschema der Met Gala, Black and White, ist auch in Bella Ramseys Gesicht zu erkennen. Die junge Schauspielerin zeigt sich mit einem weißen Eyeliner, der ihre Augen umso größer und frischer aussehen lässt.