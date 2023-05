Manchmal ist die Pechsträhne schon ordentlich am Laufen – zum Beispiel, wenn man seine Blase unter freiem Himmel entleert und plötzlich eine fliegende Kuh auf einem landet. Ein Unglück so kurios wie tragisch passierte erst kürzlich einem Mann in Rajastan.

Das Leben schreibt die kuriosesten Geschichten.

Die Kuh wurde 30 Meter durch die Luft geschleudert

Das Leben ist schon manchmal ziemlich schräg und tragisch. Wenn uns eine Panne nach der anderen passiert, fühlen wir uns glatt in Alanis Morisettes Kultsong „Ironic“ hineinversetzt. Darin erzählt die Sängerin von der Ironie des Lebens – angefangen von einem verpassten Bus bis zu einem Mann, der sein Leben lang auf eine Flugreise spart, um dann genau mit diesem Flieger abzustürzen. Ziemlich blöd gelaufen, aber das wahre Leben hält noch viel kuriosere Geschichten für uns bereit. Zum Beispiel die von Shivdayal Sharma, wie das indische Magazin „Outlook“ kürzlich berichtete.

Der 82-jährige Rentner aus dem indischen Bundesstaat Rajastan entschloss sich, seine Blase auf einem abgelegenen Bahngleis zu entleeren. Zeitgleich wurde auf einem anderen Gleis eine Kuh von einem Schnellzug erfasst und 30 Meter durch die Luft geschleudert. Shivdayal staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als der Himmel sich plötzlich verdunkelte und er eine Kuh auf sich zufliegen sah. Und das war es dann auch schon für den pensionierten Elektriker und die in Indien als heilig geltende Kuh.

Rajasthan: Cow, hit by Vande Bharat train, falls on man peeing on tracks, killing him https://t.co/gmiKz3tWvN — IndiaToday (@IndiaToday) April 20, 2023

Zusammenstöße von Zügen mit Rindern ist in Indien keine Seltenheit

Während die Kuh sofort durch die Wucht des Aufpralls mit dem Zug getötet wurde, wurde der schwer verletzte Pensionist noch ins nächste Krankenhaus gebracht, wo er jedoch für tot erklärt wurde. Eine weitere Person, die sich in der Nähe von Shivadayal aufhielt, entging nur knapp dem Geschoss. Zusammenstöße von Zügen mit Rindern ist keine Seltenheit in Indien. Offenbar wurden zwischen 2022 und 2023 rund 26.180 Vorfälle gemeldet. Anfang des Jahres versprach die Regierung, Maßnahmen zu ergreifen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.