In der Nacht von Montag auf Dienstag fand DAS Fashion-Event des Jahres in New York City statt: die Met Gala. Zu den größten Hinguckern bei dem diesjährigen Fashion-Fundraiser zählten Serena Williams und Karlie Kloss. Und das nicht nur wegen ihrer schönen Roben. Denn sowohl der ehemalige Tennis-Star, also auch das Topmodel ist schwanger.

Die zwei Stars präsentierten erstmals ihren Babybauch auf dem Red Carpet.

Serena Williams präsentiert Babybauch bei Met Gala

Gleich zwei Promis sorgten bei der gestrigen (1. Mai) Met Gala für eine süße Überraschung. Ex-Tennis-Star Serena Williams wird zum zweiten Mal Mutter. Die Baby-Bombe ließ sie am Red Carpet und gleichzeitig mit einer Reihe von Instagram-Fotos platzen. Ihr neuer Instagram-Post zeigt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin gemeinsam mit Ehemann Alexis Ohanian kurz vor ihrem Besuch bei dem großen Fashion-Event in New York. „Ich habe mich so gefreut, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala eingeladen hat“, steht zu den Bildern geschrieben.

Die 41-Jährige wählte für ihren Auftritt bei der Met Gala ein enges schwarzes Gucci Kleid mit weißem Tüllrock, dazu eine auffällige Perlenkette, ihr Mann trug einen klassischen Smoking. Das Ehepaar ist bereits Eltern von Tochter Olympia, die im September ihren sechsten Geburtstag feiert.

Fans und Follower freuen sich natürlich riesig für das Paar. So sammeln sich unter dem Posting bereits unzählige Glückwünsche. Darunter kommentieren auch viele Stars, wie zum Beispiel Natasha Bedingfield, Nicola Peltz Beckham und Lindsey Vonn.

Auch Topmodel Karlie Kloss ist schwanger

Aber nicht nur Serena sorgte mit ihrem Babybauch bei der Met Gala für einen echten Wow-Moment. Auch Topmodel Karlie Kloss nutzte das Fashion-Event nicht nur für einen glamourösen Auftritt, die 30-Jährige zeigte auch erstmals ihren Babybauch und verkündete stolz, mit Ehemann Joshua Kushner ein zweites Kind zu erwarten.

Das Model stellte ihre Schwangerschaft in einem hautengen schwarzen Kleid zur Schau. Dazu betonte ein weißer Perlengürtel ihren Bauch. Ähnlich wie Serena teilte Karlie die Happy News auch gleich im Netz. „Babys first Met“, schreibt das Topmodel zu einem Schnappschuss, der kurz vor seinem großen Auftritt im Metropolitan Museum of Art entstanden sein dürfte.

Auch unter Karlies Insta-Post tummeln sich natürlich schon viele Glückwunsch-Kommentare. Sängerin Katy Perry schreibt zum Beispiel dazu: „Ich liebe euch so sehr“. Ein Fan kommentiert: „Herzlichen Glückwunsch an dich und Josh! Levi ist bestimmt schon mega aufgeregt, ein älterer Bruder zu werden. Du siehst heute Abend fantastisch aus.“ Auch für Karlie und Joshua ist es das zweite Kind. Ihr Sohn Levi erblickte im März 2021 das Licht der Welt.