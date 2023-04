Jetzt ist es offiziell: Toni Garrn und Alex Pettyfer lassen sich scheiden. Bereits seit einigen Wochen machten Gerüchte um eine Trennung die Runde. Nun hat das Model selbst das Liebes-Aus auf Instagram bestätigt.

Die Trennungsgründe sind nicht bekannt.

Toni Garrn und Alex Pettyfer lassen sich scheiden

Schon länger spekulierten Fans über eine Ehekrise im Hause Garrn/Pettyfer. Der Grund: Vor wenigen Wochen löschte das deutsche Model offenbar alle gemeinsamen Pärchenfotos mit dem Schauspieler auf Instagram. Zudem fiel aufmerksamen Anhänger:innen auf, dass sich die zwei Stars nicht mehr gegenseitig folgen. Tja und nun ist es offiziell: Toni Garrn und Alex Pettyfer haben sich getrennt. Das gab Toni jetzt selbst auf ihrem Instagram-Account bekannt. „Alex und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen.“, steht in ihrer Story geschrieben.

Bild: Instagram / @tonigarrn

Böses Blut scheint zwischen den beiden aber nicht zu herrschen, so hält sie fest: „Wir werden unsere Beziehung als Freunde und Eltern für unseren Engel Luca fortführen.“ Am Ende ihres Statements bittet sie ihre Follower:innen um Privatsphäre und auch um Respekt in dieser empfindlichen Zeit. Über die genauen Gründe zum Ehe-Aus schweigt das Model.

Seit 2019 ein Paar

Toni Garrn und Alex Pettyfer waren DAS Traumpaar in Hollywood. Auf der Oscarparty von Sänger Elton John soll es Anfang 2019 zwischen den beiden gefunkt haben. Am Heiligabend desselben Jahres folgte dann auch schon die Verlobung. Erst im Juni vergangenen Jahres feierte das Paar dann eine große Hochzeit auf der griechischen Insel Paros. Damals veröffentlichten das Model und der Schauspieler mehrere Fotos von der Traumhochzeit am Meer.

Eigentlich gaben sich die beiden aber schon während der Pandemie Anfang Oktober 2020 im Berner Schloss in Hamburg das erste Mal das Ja-Wort. Die Feierlichkeiten fanden damals allerdings nur im engsten Familienkreis statt. Die zwei Megastars sind Eltern der kleinen Luca Malaika, die im Sommer 2021 das Licht der Welt erblickte.