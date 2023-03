Sind Toni Garrn und Alex Pettyfer noch ein Paar? Das fragen sich aufmerksame Fans nun, nachdem die 30-Jährige alle gemeinsamen Couple-Pics von ihrem Instagram-Account gelöscht hat. Zudem ist das deutsche Model dem „Ich bin Nummer Vier“-Star offenbar entfolgt.

Macht Toni damit ihre Trennung von Alex öffentlich?

Trennung bei Toni Garrn und Alex Pettyfer? Model löscht alle Pärchenfotos

Toni Garrn und Alex Pettyfer sind seit 2019 DAS Traumpaar in Hollywood. Kurz nachdem die zwei ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, folgten dann auch schon die Hochzeit und das erste gemeinsame Kind. Ist jetzt alles aus? Gleich vorweg: weder Toni noch Alex haben sich offiziell zu einer Trennung geäußert. Doch viele Fans glauben, dass ihre Liebe erloschen sein könnte. Der Grund: Das deutsche Model hat offenbar alle gemeinsamen Pärchenfotos mit dem Schauspieler gelöscht. Denn während die 30-Jährige in der Vergangenheit gerne mal die ein oder andere cute Momentaufnahme mit ihrem Liebsten auf Insta geteilt hatte, sucht man aktuell vergeblich nach gemeinsame Pics.

Doch das ist noch nicht alles. Ein Blick in Tonis „Gefolgt“-Liste zeigt: die Schauspielerin folgt dem „Beastly“-Darsteller nicht mehr auf der Plattform. Und auch der 32-Jährige ist der Mutter seines Kindes offenbar entfolgt. Denn auch in seiner Liste, ist das Model nicht mehr zu finden. Im Gegensatz zu Tonis Account, sind auf seinem Profil aber noch einige Pärchenfotos zu sehen. Der letzte öffentliche Auftritt des Paares ist ebenfalls schon etwas länger her; zuletzt sah man die beiden bei einem Event im Dezember gemeinsam am roten Teppich.

Paar feierte zwei Hochzeiten

Erst im Juni vergangenen Jahres feierte das Paar eine große Hochzeit auf der griechischen Insel Paros. Damals veröffentlichte das Model mehrere Fotos von der Traumhochzeit am Meer. Eigentlich gaben sich die beiden aber schon während der Pandemie Anfang Oktober 2020 im Berner Schloss in Hamburg das erste Mal das Ja-Wort. Die Feierlichkeiten fanden damals allerdings nur im engsten Familienkreis statt.

Als Toni und Alex zum zweiten Mal „JA“ gesagt hatten, war auch das gemeinsame Töchterchen Luca Malaika mit von der Partie. Die Kleine erblickte im Sommer 2021 das Licht der Welt. Erst im Herbst verriet das Model im Interview mit Bunte, dass sie sich noch mehr Nachwuchs vorstellen könnte. „Ich will auf jeden Fall mal eine große Familie haben“, betonte die „Warning“-Darstellerin. Ob sie mit Alex diese Zukunft sieht, ist derzeit allerdings eher ungewiss.