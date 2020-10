Der “Too Hot To Handle“-Star Harry Jowsey wurde bei einem Date mit einem anderen Reality-Star gesehen. Der Australier soll einen romantischen Abend mit der 46-Jährigen verbracht haben.

Eines vorweg: Seine neue Flamme ist keine Unbekannte.

Ist Harry Jowsey wieder vergeben?

Bekannt wurde Harry Jowsey in der beliebten Netflix-Show “Too Hot Too Handle”, nachdem er eine heiße Romanze mit Mitstreiterin Francesca Farago hatte und die beiden auch nach dem Finale kurzzeitig ein Paar waren. Doch dann kam die plötzliche Trennung, Francesca hatte einen Neuen und jetzt zeigt sich auch Harry mit einer anderen Frau in der Öffentlichkeit.

Der 23-jährige Australier und die 46-jährige Larsa Pippen wurden fotografiert, als sie gerade auf dem Weg zu einem Date in Beverly Hills waren. Laut den Paparazzi sind sie sich sehr nahe gekommen, haben mehrere Selfies geschossen und anschließend das Restaurant Seite an Seite verlassen. Pippen soll damals sogar eine Instagram-Story gemacht und über Harry geschwärmt haben. “Ich habe beschlossen, dass ich Tanzstunden brauche und habe meinen Freund Harry angerufen”, sagte sie auf Instagram. “Wir werden Salsa-Stunden nehmen! Bleibt gespannt!“, so Pippen weiter.

Treffen sich zwei Reality-Stars…

Larsa Pippen ist jedenfalls keine Unbekannte. Sie war früher mit dem bekannten NBA-Spieler Scottie Pippen verheiratet und trat bereits in mehreren Reality-Shows auf. Darunter “The Real Housewives of Miami“, “Keeping Up With The Kardashians” und “Selling Sunset“.

Ob die beiden nun tatsächlich ein Paar sind oder werden, ist aber nicht klar. Gemeinsamkeiten haben sie allerdings viele.