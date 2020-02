Der Frühling beginnt Ende März, doch bei den milden Temperaturen diesen Winter starten die warmen Verliebtheitsgefühle für manche Sternzeichen heuer besonders früh. Sie treffen noch bis April eine ganz besondere Person oder sehen einen alten Bekannten plötzlich in völlig neuem Licht.

Denn diese 3 Sternzeichen verlieben sich noch bis spätestens Anfang April:

Stier

Der Stier hatte 2019 mehr Pech als Glück in der Liebe. Das lag vor allem auch daran, dass er sich mehr um seinen Job als um sein Privatleben gekümmert hat. Dadurch sind die Sternzeichen dieses Jahr beruflich allerdings die Überflieger. Das bedeutet auch, dass sie sich wieder mehr um die Liebe kümmern können. Die Sterne helfen ihnen dabei. Denn durch einen Zufall lernt der Stier noch bis April jemand ganz besonderen an der Bar oder im Club kennen.

Krebs

Auch für den Krebs beginnt der Frühling heuer schon früh. Noch im März läuft ihm eine ganz besondere Person über den Weg. Und das an dem Ort, wo er am wenigsten damit gerechnet hat: In der Arbeit. Doch dabei handelt es sich nicht um einen harmlosen Büro-Flirt. Schnell können sich echte Gefühle entwickeln, wenn der Krebs diese auch zulässt. Denn das Sternzeichen hat zwar ein großes Herz und unterstützt seine Mitmenschen, wo es nur geht, stellt aber seine eigenen Bedürfnisse meist hinten an. In den nächsten Wochen schafft der Krebs es aber, diese Charaktereigenschaft ein wenig hinten anzustellen und ist so offen für eine wirklich große Liebe.

Schütze

Für die Schützen könnte es in den kommenden Wochen nicht besser laufen: Gehaltserhöhung, viel Zeit für Freunde und Familie und dann beginnt es auch noch im Liebesleben so richtig zu knistern. Denn durch ihr reges Sozialleben lernen sie zwar vielleicht nicht die Liebe ihres Lebens kennen, doch sie entwickeln Gefühle für einen alte Bekanntschaft. Und diese werden auch noch erwidert. Was gibt es Schöneres als eine Liebe, die auf Freundschaft basiert?