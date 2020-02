Die Tage werden langsam aber sicher länger und auch die Sonne blinzelt wieder öfter durch die dicke Wolkendecke. Das kann nur eines heißen: Der Frühling naht! Und wie immer kommen mit der neuen Jahreszeit brandneue Trends und Styles, die wir als Fashionistas auf keinen Fall verpassen dürfen. Wir haben uns für euch auf die Suche begeben und die 5 It-Pieces für den Frühling 2020 rausgesucht.

1. Pantone Classic Blue

Es ist wieder so weit: Jedes Jahr lässt uns Pantone wissen, was DIE Trendfarbe für die kommende Saison ist. Im Jahr 2020 ist das ein superschöner, dunkler Blauton genannt: Classic Blue. Für Fashionistas ist deshalb glasklar: Mindestens ein Teil in der stylischen Farbe hängt dieses Jahr ganz sicher im Kleiderschrank. Sei es ein zeitloser Kaschmir-Pulli, eine neue Trend-Tasche oder auch nur der Nagellack – mit Classic Blue machst du auf jeden Fall alles richtig. Pssst kleiner Tipp am Rande: Auch in der Wohnung macht sich der Blauton hervorragend! Eine hübsche Samtcouch macht sich richtig gut im Wohnzimmer. Wem das zu viel des Guten ist, greift auf Kissenbezüge in Classic Blue zurück.

Shutterstock / Alim Yakubov

2. Der perfekte Fotoshooting-Begleiter

Natürlich wollen wir unseren neuen Frühlings-Outfits auch die richtige Bühne bieten. Sei es auf Instagram, Pinterest und Co. – das Foto muss auf jeden Fall gut sein, um aus der Masse herauszustechen. Aber wer hat schon Platz in den neuen Micro-Bags für eine riesige Kamera oder ein monströses Smartphone? Richtig, niemand! Samsung hat mitgedacht und erleichtert uns in Zukunft unser Fashionista-Dasein. Denn mit dem neuen Galaxy Z Flip schießen wir nicht nur erstklassige Fotos, es lässt sich auf die halbe Größe zusammenfalten und passt somit in jedes noch so kleine Beutelchen. Endlich erleben die Clutches und Micro-Bags dieser Welt auch abseits der Ballsaison ihren großen Auftritt. Was uns besonders überrascht hat: Klappt man das Smartphone auf, hat man einen durchgehenden Screen! 😱 Richtig abgefahren!

Samsung

3. Shiny Lipoil

Ja, richtig gelesen, glänzende Lippen sind im Frühjahr 2020 wieder total angesagt. Aber vorbei sind die Zeiten, wo uns bei jeder Windböe die halben Haare auf den Lippen kleben bleiben, weil der Lipgloss so sticky ist. Lipoils sind weniger klebrig als klassisches Lipgloss und verleihen unseren Lippen trotzdem einen wunderschönen Glanz. Meistens sind die Oils transparent, man findet sie aber mittlerweile auch mit einer zarten Färbung in den Regalen. Und ganz nebenbei bemerkt: die Inhaltsstoffe der Lipoils sind super-pflegend und hinterlassen besonders softe Lippen. So mögen wir das 🙂

Shutterstock / popcorner

4. Weite Lederhosen

Oh yes! Natürlich finden wir eine knallenge Lederhose immer noch superhot, aber eines müssen wir zugeben: Die weite Variante ist doch um einiges gemütlicher und sieht trotzdem superstylisch aus. In Kombination mit Sneaker wirkt der Look mega relaxt und trotzdem besonders. Wer es etwas eleganter möchte, trägt eine weiße Bluse und klassische Boots dazu. Auch zum Party machen eignet sich der lockere Lederlook perfekt: Mit etwas höherem Absatz und Glitzershirt machen wir die Clubs dieser Stadt unsicher. Yeeeah!

5. Micro-Bags

Micro-Bags – oder auch Mini-Bags genannt – machen ihrem Namen wirklich alle Ehre. Sie sind so winzig, das wirklich nur das Allernötigste Platz darin findet. Und trotzdem LIEBEN wir sie! Und warum? Ganz einfach: Endlich werden unsere Schultern und unser Nacken geschont, denn vorbei sind die Zeiten von viel zu großen und überfüllten Taschen, die uns komplett aus der Balance bringen. Die winzigen Mini-Bags werden dank knalliger Farben, Nieten oder außergewöhnlicher Muster trotzdem zum absoluten Hingucker und pimpen jedes Outfit im Handumdrehen auf.