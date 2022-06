Am heutigen 21. Juni ist ein ganz besonderer Tag. Denn er markiert mit der Sommersonnenwende nicht nur den kalendarischen Sommeranfang, sondern er ist zudem der längste Tag des Jahres. Zumindest auf der Nordhalbkugel. Aus astrologischer Sicht hat dieser Tag neben den vielen Sonnenstrahlen auch eine positive Wirkung auf die Sternzeichen. Und vor allem diese drei profitieren heute besonders von der Sommersonnenwende.

Diese Tierkreiszeichen sind dank Sommeranfang unwiderstehlich.

Widder

Die Sonnenwende verleiht dem Widder heute eine besonders anziehende Ausstrahlung. Er steckt voller Energie und Leidenschaft, die er einfach nicht zurückhalten kann. Das Feuerzeichen fängt durch die einzigartigen Sonnenstrahlen regelrecht an, von innen heraus vor Motivation zu glühen. Sein Tatendrang bedeutet aber nicht, dass er sein empathisches Wesen dabei auf der Strecke bleibt. Der Widder hört gern zu und versucht jedem in seinem Umkreis mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das führt dazu, dass sich heute alle Menschen in seiner Umgebung einfach wohlfühlen und seine Nähe suchen.

Stier

Beim Stier stehen die Chancen im Dating heute dank der Sonnenwende besonders gut. Mit seiner offenen und lockeren Art kommt er einfach bei jedem gut an. Er steckt vor allem seine Dates mit seiner Energie und guten Laune sofort an. Sein Lachen ist fast schon unwiderstehlich und zaubert seinen Mitmenschen direkt selbst ein Lächeln ins Gesicht. Trotzdem spielt der Stier im Dating-Leben gern Spielchen, die scheinen aber nur am heutigen Tag zu funktionieren. Also Vorsicht, lieber Stier: Dein Charme hat auch Grenzen. 😉

Skorpion

Die Sonnenwende verleiht dem Skorpion eine Anziehungskraft auf einem ganz neuen Level. So kennt man das Sternzeichen eigentlich kaum. Es geht nämlich ganz offen auf andere zu und legt seine kritische Art für einen Tag ab. Es wirkt total tiefenentspannt. Davon würden sich heute so einige Menschen eine Scheibe abschneiden. Dem Skorpion scheint am heutigen Tag einfach alles zu gelingen, weshalb er für alle Menschen um ihn herum die erste Ansprechperson für alles ist. Und die eine oder andere Person in seinem Umkreis überlegt sich deshalb doch noch einmal, ob ein Date nicht doch infrage kommt.