Seid ihr bereit, euch richtig alt zu fühlen? Das Baby aus „Die Teletubbies“ hat jetzt selbst ein Baby. Ja, richtig gelesen. Die mittlerweile 28-jährige Jess Smith ist Mama geworden.

Auf Instagram teilt sie ihr zuckersüßes Babyglück.

Das „Teletubbies“-Baby hat ein Baby bekommen

„Die Teletubbies“ gehört wohl für viele von uns zu einer der großen Kindheitserinnerungen. Denn Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po sorgten in vielen Kinderzimmern für pure Begeisterung. Aber da gab es noch einen weiteren geheimen Star der Show: die Sonne. Denn diese wurde von einem echten Baby gespielt – und an ihr legendäres Lachen können sich Fans der Serie bestimmt noch erinnern.

Das Sonnenbaby ist für uns alle auch der einzige Indikator, wie lange die Serie schon her ist. Denn während die Teletubbies dank der Kostüme bis heute noch gleich aussehen, musste das Baby ausgetauscht werden. Der Grund: Das Baby ist mittlerweile 28 Jahre alt – und dementsprechend deutlich zu alt, um noch aus einer Sonne zu lachen.

via GIPHY

Damit aber noch nicht genug. Denn das Baby ist mittlerweile nicht nur eine erwachsene Frau – sie hat mittlerweile sogar ein eigenes Baby. Jess Smith – so der Name des Sonnenbabys – verkündete die happy News kürzlich auf Instagram. Bereits im Jänner kam ihr kleiner Sonnenschein zur Welt. Die Tochter trägt den Namen Poppy Rae Latham. Könnte Rae vielleicht sogar eine Anspielung auf den Sonnenstrahl sein, den sie in 365 Folgen der „Teletubbies“ verkörperte? Dieses Geheimnis behält sie bisher für sich.

Follower:innen fühlen sich alt

Online teilt Jess Smith jede Menge Fotos ihrer kleinen Familie – und bringt ihre Follower.innen damit auch in eine kleine Sinnkrise. Denn während manche überglücklich über die Babynews sind und Jess zahlreiche Gratulationen schicken, sind andere einfach nur geschockt darüber, wie schnell die Zeit vergeht. „Ich werde alt, das Baby der Teletubbies hat ein Baby“, kommentiert etwa ein User. Andere schreiben währenddessen voller Begeisterung: „Du warst einmal ein Baby und jetzt hast du ein Baby!“

Manche munkeln sogar schon, dass das Baby eventuell schon einen Job in der Pipeline hat. „Ist das die neue Sonne?“, scherzt etwa eine Userin in den Kommentaren. Andere betonen: „Es ist erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht.“ Und dem können wir uns eigentlich nur anschließen!