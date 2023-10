An alle 90s Kids: Wanna feel old? Es ist bereits über 25 Jahre her, dass die „Teletubbies“ erstmals ausgestrahlt wurden. Und könnt ihr euch noch an das Sonnenbaby erinnern? Tja, die Schauspielerin – Jess Smith – ist nun erstmals schwanger.

Die Happy News verkündete die britische Schauspielerin nun selbst auf Instagram.

„Teletubbies“-Sonnenbaby ist erstmals schwanger

Wie haben wir sie in den 90er geliebt: Die vier pummeligen Wesen mit ihren süßen Gesichtern, Antennen auf dem Kopf und Bildschirm auf dem Bauch. Die Rede ist natürlich von den „Teletubbies“. Die beliebte Kinderserie wurde 1997 das erste Mal ausgestrahlt. Die letzte Folge flimmerte 2001 über die Bildschirme. Neben den vier Teletubbies Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa und Po gab es in der Kindersendung natürlich auch das ikonische Sonnenbaby. Tja, dieses Baby (also die Schauspielerin) heißt Jess Smith und ist mittlerweile erwachsen. Und nun überrascht die heute 28-Jährige mit einer frohen Botschaft. Die Britin ist erstmals schwanger.

Auf ihrem Instagram-Account postete sie stolz Ultraschallfotos ihres Nachwuchses, den sie zusammen mit ihrem langjährigen Freund Ricky Latham bekommt. „Wenn aus zwei drei wird“, schreibt sie dazu. Weitere Details, wie zum Beispiel den errechneten Geburtstermin oder das Geschlecht, behält sie aber (noch) für sich.

Fans und Freunde gratulieren

Ihre Freunde und Follower:innen sind natürlich ganz aus dem Häuschen und es befinden sich bereits viele Glückwünsche unter dem Post. Jemand schreibt in Anspielung auf ihre „Teletubbies“-Rolle: „Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft mit diesem neuen Sonnenschein.“ Ein anderer User scherzt „Du wirst es Tinky Winky nennen.“ Andere wiederum sind ziemlich erstaunt, dass das „Teletubbies“-Baby nun selbst ein Baby bekommt. Ein Follower kommentiert deshalb: „Okay wow, ich bin echt alt geworden.“